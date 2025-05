WIZO kündigen neue „Bringt Das Licht!“-Tour 2026 an, neue Single

WIZO kündigen für 2026 eine neue Tour an. Im Frühjahr 2026 stehen über 40 Shows an, schon jetzt gibt es einen neuen Song namens „SCHEISSAFD!“. Die Band zur neuen Single: “Heute mal keinen Bock auf sachliche Kritik an Neonazipolitik! Heute mal kein Abholen, kein Verständnis und keine Ursachenforschung! Heute einfach nur maximal laut abkotzen: ScheissAfD!”

WIZO Live Open Air 2025

16.05. – Wien Arena Open Air, Erdberger Stadtentwicklungsfest

25.05. – Augsburg Gaskessel, Reconstruction Tour

29.06. – Tábor, Mighty Sounds

05.07. – Nürnberg, Save The Core

06.07. – Hünxe, Ruhrpott Rodeo

WIZO Bringt das Licht! Tour 2026

04.02.2026 – Lindau, Club Vaudeville (DE)

05.02.2026 – Ulm, Roxy (DE)

06.02.2026 – Würzburg, Posthalle (DE)

07.02.2026 – Nürnberg, Löwensaal (DE)

11.02.2026 – Ingolstadt, Eventhalle Westpark (DE)

12.02.2026 – München, Backstage (DE)

13.02.2026 – München, Backstage (DE)

14.02.2026 – Innsbruck, Music Hall (AT)

17.02.2026 – Wels, Alter Schlachthof (AT)

19.02.2026 – Wien, Arena (AT)

20.02.2026 – Wien, Arena (AT)

21.02.2026 – Graz, Orpheum (AT)

24.02.2026 – Wörgl, Komma (AT)

25.02.2026 – Regensburg, Airport (DE)

26.02.2026 – Zwickau, Alter Gasometer (DE)

27.02.2026 – Dresden, Stromwerk (DE)

28.02.2026 – Leipzig, Felsenkeller (DE)

03.03.2026 – Dortmund, FZW (DE)

04.03.2026 – Coesfeld, Fabrik (DE)

06.03.2026 – Köln, Carlswerk Victoria (DE)

07.03.2026 – Oberhausen, Turbinenhalle (DE)

10.03.2026 – Osnabrück, Rosenhof (DE)

11.03.2026 – Wilhelmshaven, Pumpwerk (DE)

13.03.2026 – Hamburg, Große Freiheit 36 (DE)

14.03.2026 – Hannover, Capitol (DE)

15.03.2026 – Bremen, Schlachthof (DE)

17.03.2026 – Braunschweig, Westand (DE)

18.03.2026 – Kiel, MAX (DE)

19.03.2026 – Rostock, M.A.U. Club (DE)

20.03.2026 – Potsdam, Waschhaus (DE)

21.03.2026 – Berlin, Astra (DE)

24.03.2026 – Magdeburg, Factory (DE)

25.03.2026 – Fulda, Kreuz (DE)

27.03.2026 – Saarbrücken, Garage (DE)

28.03.2026 – Wiesbaden, Schlachthof (DE)

31.03.2026 – Karlsruhe, Substage (DE)

01.04.2026 – Freiburg, Haus der Jugend (DE)

02.04.2026 – Solothurn, Kofmehl (CH)

03.04.2026 – Zürich, Volkshaus (CH)

04.04.2026 – Stuttgart, LKA (DE)

05.04.2026 – Stuttgart, LKA (DE)