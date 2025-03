Woe, Is Me trennt sich von Keyboarder/Sänger Ben Ferris. Ferris sagt: „Ich bin sauer und fühle mich betrogen.“

Das Bandmitglied Ben Ferris, Sänger und Keyboarder der Metalcore-Band Woe, Is Me, hat seinen Ausstieg aus der Band bekannt gegeben. Ferris, der an der Reunion der Band im Jahr 2022 teilnahm, erklärte am Dienstag, dem 25. März, über Social Media, dass die Entscheidung nicht von ihm selbst getroffen worden sei.

Im Statement teilte Ferris mit:

„Langer Beitrag.. Entschuldigung im Voraus.

Es war eine aufregende Reise. Ich habe in den letzten 17 Jahren beim Musizieren unzählige tolle Menschen kennengelernt und lebenslange Freundschaften geschlossen. Aber ich werde nicht mehr bei WIM bleiben. Das war nicht meine Entscheidung. Ich bin wahnsinnig enttäuscht von der Entscheidung, die uns an diesen Punkt gebracht hat. Ich bin von mir selbst enttäuscht, dass ich ihnen erlaubt habe, an meiner Hochzeit teilzunehmen.

Impulsivität und Kurzsichtigkeit haben einen Talentkäufer in Japan in den Ruin getrieben. Fans wurden enttäuscht. Das ist nicht okay. Um es ganz klar zu sagen: Ich habe dafür gestimmt, unsere Verpflichtung einzuhalten, nach Japan zu gehen. Es ist ein komisches Gefühl, wenn etwas, das man mit aufgebaut hat, verfälscht wird. Bald erscheint ein Album, und ich bin stolz auf die Arbeit, die ich daran geleistet habe. Ich bin sauer und fühle mich betrogen, aber es lohnt sich, es anzuhören. Danke fürs Lesen. Wir sehen uns bald.“