WWE Band 1 Damals. Heute. Für immer Comickritik

Seit mehreren Jahrzehnten halten die Superstars des Wrestling Entertainments die Zuschauer in ihrem Bann. Seien es nun Ric Flair in den 1970er, der erste große Massenstar der WWE – Hulk Hogan – in den 1980er, oder aber auch Bret „The Hitman“ Hart zu Beginn der 1990er. Damals liebte man diese bunte Welt mit ihren Intrigen und glamourösen Figuren.



Plötzlich verlor man aber das Interesse an dieser bunten Welt und so musste etwas Neues her, was man mit Steve Austin auch gefunden hat. Die Attitude Ära war geboren und alles wurde härter und düsterer und man hat sich an keine wirklichen Konventionen mehr gehalten. Daraus gingen erneut eine Menge Superstars hervor, wie beispielsweise Triple H, The Rock sowie einige andere Superstars, die plötzlich ihren zweiten Frühling erlebten, unter anderem Mick Foley, Shawn Michaels oder The Undertaker.



Danach geht die Kurve für die WWE steil Bergauf. Neue Gesichter betreten die Bühne und Stars wie John Cena, Edge, CM Punk, Daniel Bryan oder auch zuletzt Roman Reigns und Seth Rollins werden geboren und auch zum Aushängeschild des Unternehmens.



Nun wurde es wieder einmal Zeit die Geschichten der WWE Wrestler in Comicform auf den Markt zu bringen. Oft hat man es schon versucht, doch jedes Mal ist die Sache gescheitert. Diesmal sollte es aber besser werden. So taten sich die Verantwortlichen der WWE mit dem amerikanischen Verlagshaus Boom! zusammen um die Geschichten hinter den Storylines an den Fan zu bringen.



Endlich haben es die Abenteuer der Sportsentertainer auch nach Deutschland geschafft. Verantwortlich dafür zeigt sich Panini Comics, die nun den ersten Band mit dem Titel „Damals. Heute. Für immer“ veröffentlicht haben. Dieser bezieht sich aber nicht auf die aktuellen Geschichten des WWE Universums, sondern legt den Fokus auf längst vergangene Events und Geschichten.



Aus jedem großen Jahrzehnt ist jemand dabei. Sei es nun der „Macho King“ Randy Savage in seiner Fehde mit dem „American Dream“ Dusty Rhodes, oder The New Day, die auf der Suche nach dem Optimismus sind. Doch auch Triple H, Kevin Owens, The Undertaker, Mankind, Shawn Michaels, John Cena, Finn Balor, Jake the Snake Roberts, Daniel Bryan, der Ultimate Warrior und die Natural Disasters bekommen in diesem Band ihr eigenes Kapitel.



Verantwortlich für die Umsetzung der Geschichten zeigen sich viele unterschiedliche Talente, wie beispielsweise Dennis Hopeless, Derek Fridolfs, Daniel Bayliss, Andrew Stott, Andy Belanger, Rob Guillory, oder Serg Acuña . All diesen gelingt es das Flair des WWE Universums einzufangen und dem Leser nach Hause zu bringen.



Persönlich haben mir diese kurzen Geschichten wirklich gut gefallen. Es war schön diese alten Storylines wieder zu sehen, von denen ich einige in der Vergangenheit sogar mitbekommen habe. Vor allem die Parodie auf den Wrestlemania X Kampf von Shawn Michaels und Razor Ramon war hervorragend, oder aber auch die „Liebesgeschichte“ zwischen Triple H und Stephanie McMahon.



Ich hoffe, dass die Verkaufszahlen gut sind, so dass Panini die weiteren Bände auch noch veröffentlichen wird. Die WWE bietet noch viele weitere Handlungen, die von Boom! Veröffentlicht wurden und die sich noch gut als weitere Sammelbände eignen. Die WWE Fans werden es ihnen auf jeden Fall danken, auch wenn die typischen „catch-phrases“ auf Deutsch sehr seltsam zu lesen waren.



Meine Meinung: 10 von 10 Punkten