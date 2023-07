X Japan mit erster Single nach 8 Jahren – “Angel”

Die japanische Rock-Band X Japan ist mit ihrer ersten Single nach 8 Jahren wieder zurück. Der Track nennt sich “Angel”. Die Gruppe selbst war Headliner in der Wembley Arena, im Madison Square Garden und hat den Tokyo Dome mit 55.000 Sitzen sage und schreibe 18 mal ausverkauft.

Die letzte Single war “Born To Be Free” aus dem Jahre 2015 und es gab noch die Dokumentation “We Are X” aus dem Jahre 2018.

© X Japan – Angel (Artwork)

Die Musik bei der neuen Single “Angel” stammt, ebenso wie der Text, von X Japan Mitglieder Yoshiki, der Komponist, Drummer und Pianist ist. Es handelt sich dabei um die persönlichste und emotionalste Ballade der Gruppe. Sie wird via Melodee Music / Ingrooves / Virgin Music Group erscheinen.