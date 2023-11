Xandria mit Video zu “Your Stories I’ll Remember” und kommende Tour 2023

Die Symphonic Metal Band Xandria hat zum Song “Your Stories I’ll Remember” ein Video veröffentlicht und kommt noch im Jahre 2023 auf Tour. Der Track stammt vom aktuellen Top-10-Album “The Wonders Still Awaiting”. Die Headliner-Tour führt die Gruppe durch UK, Deutschland und die Schweiz und startet am 25. November.

© Xandria – The Wonders Still Awaiting (Artwork)

The Wonders Still Awaiting tracklist:

Two Worlds Reborn You Will Never Be Our God The Wonders Still Awaiting Ghosts Your Stories I’ll Remember My Curse Is My Redemption Illusion Is Their Name Paradise Mirror Of Time Scars The Maiden And The Child Astèria

XANDRIA live:

Beyond Dark Waters 2023

w/ Delain

17.11.23 NL – Zoetermeer / De Boerderij

18.11.23 NL – Enschede / Metropol – Sold Out

19.11.23 BL – St. Niklaas / De Casino

The Wonders Still Awaiting Tour 2023

w/ Phantom Elite, Skarlett Riot

26.11.23 UK – Manchester / Club Academy

27.11.23 UK – London / The Dome

28.11.23 DE – Bochum / Matrix

29.11.23 DE – Nürnberg / Hirsch

30.11.23 CH – Münchenstein / Rockfact

02.12.23 CZ – Zlín / Winter Masters Of Rock*

03.12.23 DE – Erfurt / From Hell

*Festival show without Phantom Elite, Skarlett Riot

Festival 2024

31.07 – 03.08.24 DE – Wacken / Wacken Open Air

© Xandria Tour 2023

