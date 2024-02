You Me At Six: Abschiedstour angekündigt

Erst kürzlich hat die Band You Me At Six ihre Auflösung bestätigt und erste Daten für ihre Abschiedstour in ihrer Heimat bekannt gegeben. Nun gibt es auch Daten für Deutschland. Hierzulande sind sechs Shows geplant.

Die Gruppe kommt im November auf Tour, beginnend am 17. November in Hamburg, von da an nach Berlin, Hannover, Frankfurt und Köln. Als letzter Tourstopp in Deutschland ist Stuttgart am 1. Dezember vorgesehen.

You Me At Six Live-Shows der Abschiedstour

17.11. Hamburg – Docks

19.11. Berlin – Astra

23.11. Hannover – Faust

24.11. Frankfurt – Batschkapp

30.11. Köln – Carlswerk Victoria

01.12. Stuttgart – LKA Longhorn

