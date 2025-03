Yungblud meldet sich mit seiner Single und Video „Hello Heaven, Hello“ zurück

Mit einem epischen, neunminütigen Song meldet sich der Singer-Songwriter Yungblud zurück. Es handelt sich um eine neue Single und einem dazugehörigen Video zum Track „Hello Heaven, Hello“. Der 27-jährige Künstler aus Doncaster, Großbritannien, dessen letzte beiden Alben in Großbritannien auf Platz 1 landeten, die Billboard Top 100 knackten und dessen Katalog weltweit 6 Milliarden Streams erreicht hat, beendete eine Zeit der Stille im Internet mit dieser Rückkehr.

© Yungblud – Hello Heaven, Hello (© Universal Music)

Ebenfalls heute erschienen ist das offizielle Video zu „Hello Heaven, Hello“, bei dem Charlie Sarsfield Regie führte. Das Video feierte Premiere auf MTV Live, MTVU, MTV Biggest Pop und auf den Plakatwänden am Paramount Times Square. Yungblud selbst sagt über den Song: „‚Hello Heaven, Hello‘ ist das Eröffnungsstatement meines neuen Albums. Es ist eine Reise der Selbstfindung, ein Abschied von der Vergangenheit und davon, wie ihr mich vielleicht vorher gekannt oder wahrgenommen habt, und ein Hallo an die Zukunft und wohin ich gehe. Es setzt den Präzedenzfall für das, was dieses Album ist. Es ist ein klanglich anspruchsvolleres Abenteuer als je zuvor, eine Reise, die in ihrer Gesamtheit gespielt werden soll, die sich keinen Moment zurückhält oder ihre Fantasie filtern lässt. Ich wollte, dass der erste Moment ein Statement ist. Ich wurde davon abgehalten, als ersten Schritt nach einem Jahr einen neun Minuten und 13 Sekunden langen Song zu veröffentlichen, weil das in der modernen Welt als „Risiko“ angesehen wird – ich sehe das überhaupt nicht so, ich sehe es als Chance. Meiner Meinung nach ist Risiko das wichtigste Werkzeug eines Künstlers – alles aufs Spiel zu setzen, um die beste Entwicklung und Kunst zu erreichen, die man schaffen kann – ohne Risiko gibt es keine Innovation. Ich habe das Gefühl, zum ersten Mal seit langer Zeit genau dort zu sein, wo ich sein muss, und genau das zu tun, was ich will. Ich soll genau das tun, was ich will – die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft und vor allem mich selbst erforschen. Dieses Album fühlt sich für mich magisch an, und hier fängt es an – wo zum Teufel landen wir nur? Mal sehen. Steig aufs Pferd. Lass uns reiten.“

Hier das Video anschauen zum Song “Hello Heaven, Hello”: