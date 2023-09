AC/DC stellen neuen Drummer für “Power Trip” Festival-Set vor

Die Hardrock-Band AC/DC stellen einen neuen Drummer für das kommende “Power Trip”-Festival vor. Der Proben haben für die erste Live-Show seit 2016 begonnen. Neben Audio-Aufnahmen, wie die Band probt und wieder für die Bühne vorbereitet, stellt sie eben auch ein angepasstes Lineup vor.

Darunter Matt Laug (Alice Cooper, Alanis Morissette et cetera), der Phil Rudd an den Drums ersetzen wird während der Headliner-Show auf dem Power Trip Festival am 7. Oktober im Empire Polo Club in Indio, CA.

Bassist/Vocalist Cliff Williams kommt dafür ebenfalls aus seiner Ruhepause. Nachfolgend gibt es einen kurzer Teaser mit diesem Lineup:

