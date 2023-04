AC/DC kündigen Live-Comeback mit Brian Johnson an

Vom 6. bis 8. Oktober 2023 findet in der kalifornischen Stadt Indio ein Festival mit einem Lineup statt, das kaum Wünsche für Rock/Metal-Fans der “älteren” Schule offen lässt. Unter dem Banner “Power Trip” spielen dort AC/DC mit einem Brian Johnson-Live-Comeback sowie fünf weitere Bands: Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses und Tool. AC/DC haben die letzten Gigs mit Axl Rose am Gesang gespielt, das letzte mit Johnson am Mikrofon dürfte etwas mehr als fünf Jahre her sein. Das Festival findet im Empire Polo Club statt. Das Gelände liegt außerhalb von Palm Springs und dürfte vom Coachella Festival bekannt sein.

Tickets sind seit dem 6. April 2023 um 19 Uhr erhältlich. Tickets sind preislich deutlich im oberen Preissegment angesiedelt und fangen bei 599 US-Dollar an, ein VIP-Platz schlägt mit 1749 U$D zu Buche

Die Running Order ist diese:

Freitag, 6. Oktober: Guns N’ Roses und Iron Maiden

Samstag, 7. Oktober: AC/DC und Ozzy Osbourne

Sonntag, 8. Oktober: Metallica und Tool