Adam Angst veröffentlichen Video-Single “Eine Lösung für deine Probleme” und kündigen neues Album “Twist” an

Das dritte Studioalbum von Adam Angst, besteht aus Felix Schönfuss, David Frings, Roman Hartmann, Christian Kruse und Johannes Koster, wird mit der neuen Video-Single “Eine Lösung für deine Probleme” angekündigt und nennt sich “Twist”. Es erscheint am 17. November 2023 über Grand Hotel van Cleef. Die Tour zum Album findet im Frühjahr 2024 statt.

Die erste Single aus dem Album heißt “Die Lösung für deine Probleme” und erscheint heute am 21.07.23 um 10 Uhr. Er handelt von den simplifizierten Wahrheiten und vermeintlichen Lösungen, die die AfD anbietet – Wohlwissend, dass sie keine Ahnung, keinen Plan, und vor allem keine Antworten haben.

Außerdem ist es der erste Song, den Sänger Felix Schönfuss am Klavier geschrieben hat – Orchester inklusive.

ADAM ANGST – “Die Lösung für deine Probleme” (VÖ 21.07.23) Musikvideo (erscheint 21.07., 10:00 Uhr):

Sänger Felix Schönfuss zur Entstehung des Songs:

“2021: Inmitten der Ödnis des zweiten Lockdowns setzte ich endlich meinen Plan um, Klavier zu lernen. Zumindest ein paar Akkorde wollte ich flüssig spielen können. Nach zwei Monaten war ich dann doch erstaunt, wie schnell man mit ein wenig Motivation und dem YouTube-Suchbegriff ‘Famous piano songs tutorial easy’ erste Erfolge erzielen kann. Zwar kann ich bis heute keine einzige Note lesen und eine Klavierlehrerin würde mir wahrscheinlich 80-mal mit dem Rohrstock auf die Hände kloppen und dabei ‘FINGERSATZ!’ brüllen, doch es hat gereicht, um meinen ersten Song auf dem Klavier für ADAM ANGST zu schreiben: ‘Die Lösung für deine Probleme’.”

“So wirklich in aller Munde war die AfD im Jahr 2021 ja gar nicht. Die Probleme ‘damals’ waren einfach größer. Natürlich hat die Partei, wie so oft zuvor, jede Sorge, Unsicherheit und Missstimmung in der Bevölkerung missbraucht, um irgendeine Sinnlosigkeit in Richtung der Regierung zu blöken, doch ich hatte diesmal fast das Gefühl, dass diese Partei sogar selbst gemerkt hat, dass ein solch komplexes Thema ihren Horizont endgültig übersteigt”, erinnert sich Felix.

“Mich treibt seitdem die Frage um, was Menschen dazu bringt, ernsthaft die AfD zu wählen… sofern sie nicht sowieso schon überzeugte Nazis sind. Einer der Gründe ist sicher das Versprechen von einfachen Lösungen, so menschenverachtend sie auch sein mögen. Ich finde es dabei schon fast schon faszinierend, wie dermaßen unverschämt diese Partei in ihren Kampagnen einfach nur die niedersten Instinkte anspricht, ohne selbst auch nur die leiseste Ahnung zu haben, wie man irgendetwas umsetzt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Donald Trump war ein ähnlicher Unfall, den wir aus der Ferne amüsiert geklickt haben. Doch jetzt kracht es vor der eigenen Haustür.”

Seine Livepremiere feierte der Song bereits im Sommer 2022, als ADAM ANGST auf Einladung von Die Ärzte im ausverkauften RheinEnergie-Stadion vor 45.000 Menschen spielten. Bela B., erklärter Verehrer der Band, nahm in seiner Ansage vor “Schrei nach Liebe” Bezug auf das Lied:

“Ich war wirklich beeindruckt von dem ersten Lied von Adam Angst heute. Es ist nicht einfach, ein Lied gegen die braune Pest, gegen die rechten Arschlöcher, zu schreiben, ohne dass das peinlich ist. Ich finde nicht vielen Bands ist das gelungen, und ADAM ANGST ist es gelungen! Wir haben auch mal eins geschrieben zu dem Thema, blöderweise immer noch aktuell…”

“TWIST”, das dritte Album von ADAM ANGST, erscheint am 17.11.2023 bei Grand Hotel van Cleef und ist ab sofort vorbestellbar. Im Frühjahr 2024 geht die Band auf Tour zu dem Album – Tickets sind ab sofort im GHvC-Shop erhältlich und ab Dienstag, dem 25.07., auch bei allen anderen Ticketanbietern.

© Adam Angst – Twist (Artwork)

Tracklist:

Die Lösung für deine Probleme Unangenehm (feat. Wutgruppe 0) Unter meinem Fenster Mindset Angst Wir sind zusammen Mord Eau de Toilette Schmerz Range Rover Dass du bleibst

ADAM ANGST – TWIST Tour 2024

Tickets: https://ghvc-shop.de/twist

21.02. Bremen, Schlachthof

22.02. Hannover, Musikzentrum

23.02. Jena, Kassablanca

24.02. Karlsruhe, Substage

27.02. München, Muffathalle

28.02. Berlin, SO 36

29.02. Hamburg, Fabrik

01.03. Köln, E-Werk

02.03. Wiesbaden, Schlachthof

ADAM ANGST – Festivals 2023

22.07. Karlsruhe, Das Fest

23.07. Cuxhaven, Deichbrand Festival

20.08. Großpösna, Highfield Festival

© Adam Angst – Twist Tour 2024