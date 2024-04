Agnostic Front kehren mit “Urban Decay Tour” nach Europa zurück

Die New Yorker Hardcore-Legende Agnostic Front kehrt mit der “Urban Decay Tour” nach Europa zurück. Die Tour findet im Juni und Juli 2024 statt und Anlass ist das neueste Werk. Ihr aktuelles Album “Get Loud!” liegt ja schon rund fünf Jahre zurück und erschien am 8. November 2019. Aus zehn Festivalauftritten und vierzehn regulären Shows bestehend, wird der Fünfer diesen Sommer unter dem Motto „Urban Decay“ durch den Kontinent reisen. Alle Details findet ihr unten; Tickets sind unter agnosticfront.com erhältlich!

„Urban Decay Tour“

13.06.2024 DE Weinheim – Café Central

14.06.2024 DE Gardelegen – Metal Frenzy Festival

15.06.2024 PL Chojnice – InterTony Festiwal

16.06.2024 DE Torgau-Entenfang – Ain’t Like You Festival

17.06.2024 GR Thessaloniki – Eightball Club

18.06.2024 GR Athen – Arch Club Live Stage

19.06.2024 HU Budapest – Dürer Kert

20.06.2024 AT Graz – Explosiv

21.06.2024 RS Novi Sad – SKCNS Fabrika

22.06.2024 SK Košice – Collosseum Club

23.06.2024 PL Kattowitz – Spodek (w/ DROPKICK MURPHYS, BAD RELIGION)

24.06.2024 DE München – Backstage

25.06.2024 DE Saarbrücken – Loose Club

26.06.2024 FR Grenoble – Summum (w/ DROPKICK MURPHYS, MADBALL)

27.06.2024 DE Köln – Gebäude 9

28.06.2024 DE Münster – Vainstream Rockfest

29.06.2024 DE Geiselwind – Mission Ready Festival

30.06.2024 CZ Tábor – Mighty Sounds

01.07.2024 DE Lindau – Club Vaudeville

02.07.2024 IT Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

03.07.2024 DE Freiburg – Crash Musikkeller

04.07.2024 FR Wasquehal – Before Ieper Hardcore Fest

05.07.2024 NL Emmen – Pitfest

06.07.2024 BE Gierle – Sjock Festival

© Agnostic Front Urban Decay Tour 2024

Weitere kommende AGNOSTIC-FRONT-Livetermine:

18.05.2024 US Brooklyn, NY – BNB Bowl

24.05.2024 US Las Vegas, NV – Fremont Country Club

‘Urban Decay’ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon