Deep Purple kündigen neues Studioalbum “=1” an

Die Hardrock-Legende Deep Purple kündigt ihr neues Studioalbum “=1” für eine Veröffentlichung am 19. Juli 2024 via earMUSIC im Vertrieb von Kontor New Media / Edel Germany an.

Die erste Single wird am 30. April um Mitternacht enthüllt, ein Vorgeschmack auf die 13 Songs.

Der rätselhafte Albumtitel „=1“ symbolisiert die Vorstellung, dass sich in einer immer komplexer werdenden Welt letztendlich alles auf eine einzige, vereinheitlichte Essenz reduzieren lässt. Alles summiert sich zu eins.

© DEEP PURPLE – =1 (Artwork)

Das neue Album „=1“ ist ab dem 19. Juli erhältlich als Ltd. CD+DVD (Digipak), CD (Jewelcase), 2LP Gatefold (black, 180g), Ltd. Purple 2LP Gatefold (180g), Ltd. Crystal Clear 2LP (180g) und Ltd. Box Set [2LP Gatefold (180g), Ltd. CD+DVD Digipak, 3x exklusive 10″-Vinyl-Editionen mit Live-Aufnahmen der Deep Purple Tour 2022, exklusives Collector‘s-T-Shirt (Größe XL), 2x exklusive Gitarren-Plektren, Art Print, Schlüsselband (Lanyard), und die einmalige Chance, das Golden Ticket zu gewinnen, das Zugang zu allen Shows der Deep Purple „=1 MORE TIME“-Tour gewährt.]

Alle LPs enthalten ein reichhaltiges 12-seitiges Booklet im LP-Format mit Zeichnungen und allen Songtexten – exklusiv nur in der Erstauflage!

Die Bonus-DVD zeigt den ca. 60-minütigen Dokumentarfilm „Access All Areas“, der Deep Purple auf Tournee backstage begleitet und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewährt.

Weitere exklusive Artikel sind über den offiziellen Album-Store erhältlich: Ltd. 2LP Picture Disc, Ltd. Cassette, streng limitierte Leinwand – von allen Bandmitgliedern signiert und weltweit auf nur 150 Exemplare begrenzt – sowie verschiedene weitere Merchandise-Artikel.

„=1 MORE TIME“-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz

20.06.2024 Solothurn – Summerside AG Festival Airport Grenchen, CH

08.07.2024 Montreux – Montreux Jazz Festival, Place du March – Open Air, CH

16.07.2024 Innsbruck – Olympiahalle, AT

18.07.2024 Salem – Schloss, Castle Grounds – Open Air, DE

19.07.2024 Dresden – Elbufer Open Air, DE

21.07.2024 Winterbach – Zeltspektakel, DE

19.10.2024 Berlin – Max Schmellinghalle, DE

20.10.2024 Erfurt – Messehalle, DE

22.10.2024 Mannheim – SAP Arena, DE

23.10.2024 München – Olympiahalle, DE

25.10.2024 Essen – Grugahalle, DE

Tickets sind erhältlich unter www.deeppurple.com

Gesamtspielzeit: 52:11 Minuten

