Alkaline Trio mit neuer Single “Bad Time”

Mit “Bad Time” ist kürzlich die neue Single von Alkaline Trio erschienen. Es ist die eine weitere Auskopplung aus ihrem kommenden Studioalbum „Blood, Hair, and Eyeballs“ (vorbestellen), das am 26. Januar 2024 über Rise Records erscheint.

Alkaline Trio-Gitarrist/Sänger Matt Skiba:

„Bad Time‘ wurde ursprünglich von einer Freundin inspiriert, die mich zufällig anrief, als ich auf Tournee in El Paso, Texas, war und sich direkt gegenüber unserer Unterkunft eine Schießerei ereignete. Wir konnten Schüsse und Sirenen hören, als die Situation eskalierte. Meine Freundin fragte, ob es ein schlechter Zeitpunkt zum Reden sei, und ich sagte nein – ich wollte unbedingt mit ihr sprechen. Es war wirklich eine schreckliche und furchterregende Zeit, aber es gab keinen schlechten Zeitpunkt, um ihre Stimme zu hören. Die zweite Strophe geht auf eine Zeit in Chicago zurück, als mein Mitbewohner Bobby und ich fast im Kreuzfeuer einer Schießerei aus dem Auto heraus getötet wurden – high wie Drachen auf Pilzen. Wir lebten zur Zeit der Schießerei in einem Viertel, das von den Latin Kings beherrscht wurde, also beziehe ich mich auf diese Fakten und darauf, wie schön es gewesen wäre, damals von demselben Mädchen zu hören.“

Für das Video zu „Bad Time“ arbeiten Alkaline Trio wieder mit Regisseur Ravi Dahr zusammen, der bereits den Song „Blood, Hair, and Eyeballs“ in eine apokalyptische Skate-Zombie (leere) Poolparty verwandelt hat. „Wieder mit Ravi und seinem wunderbaren Team zu arbeiten, war eine Menge Arbeit, aber noch mehr Spaß“, sagt Skiba. „Wir haben in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung stand, Brainstorming betrieben und uns gegenseitig Links, Fotos und Filmreferenzen geschickt. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ich jemanden treffe, der Dario Argento oder Stanley Kubrick oder Kenneth Anger und so weiter so sehr liebt wie ich. Ravi hat die ganze eigentliche Arbeit an dieser Sache geleistet, aber ich liebe es, daran beteiligt zu sein, und hoffe, dass ich dazu beigetragen habe, dieses schöne Bild zu malen.“

© Alkaline Trio – „Blood, Hair, and Eyeballs“ Album Artwork

Tracklist:

Hot For Preacher

Meet Me

Versions Of You

Bad Time

Scars

Break

Shake With Me

Blood, Hair, And Eyeballs

Hinterlude

Broken Down In A Time Machine

Teenage Heart

