Alligatoah veröffentlicht „Daylight“

Mit „Daylight“ kommt Alligatoah wieder zurück auf die Bildfläche. Er war „verschwunden“ und alle Social Media Kanäle nahezu vollständig gelöscht (wir berichteten). Bis auf einige kryptische Botschaften. Dann kam ein Stück mit Fred Durst als Special Guest. Mit der zweiten Single präsentiert der Allround-Musiker ein Rock- und Metal-inspiriertes Cover von den No Angels. Ursprünglich bekannt als „Daylight In Your Eyes“. Das neue Alligatoah-Album „OFF“ erscheint am 22. März 2024.

ALLIGATOAH – DAYLIGHT

