Alligatoah: Verwirrspiel oder Karriereende?

Gestern hat Musiker Alligatoah beim ausverkauftem Tour-Abschluss gestern Köln einen – aus Sicht der Fans – rätselhaft-seltsamen Bühnenabgang hingelegt. Am gestrigen Montag wurden 16.000 Zuschauer:innen in der ausverkauften Kölner LANXESS Arena Zeuge vom Finale der Alligatoah-»RETOUR«-Tour. Dass “Alligatoah am Schlusspunkt seines Sets symbolträchtig mit einem möglichen Karriereende liebäugeln würde, hätte zu Beginn des Abends wiederum niemand erwartet. Statt sich andachtsvoll von seinen Fans zu verabschieden, ließ Alligatoah das Konzert mit einem waschechten Paukenschlag enden: Während des letzten Stückes, seinem Evergreen »Trauerfeier Lied«, verließ der Meister der Irritation die Bühne. Zu sehen war plötzlich nur noch ein Grabkreuz auf riesiger Leinwand — versehen mit der Inschrift »Gern geschehen 1989 – 2023«. “

Vor zehn Jahren erschien das Musikvideo zum Song “Trauerfeier Lied”, “in dem seine eigene Beerdigung nachgestellt wurde. In gut informierten Kreisen wird also schon seit 2013 intensiv darüber gerätselt, was Alligatoah wohl für das Kalenderjahr 2023 geplant hat.” Im Video manifestierte sich die Grabkreuz-Inschrift.

Von dem Musiker fehlt jede Spur. Die Social Media Account lassen viele Fragen offen, weil alle Posts gelöscht wurden und nur noch ein Posting vorhanden ist. Auch die Website lässt sich nicht mehr aufrufen – außer man nennt eine Fehlermeldung einen “gelungenen” Aufruf.

Das „Trauerfeier Lied“ in der gestern in Köln aufgeführten Orchester-Version gibt es ab sofort auf allen digitalen Musikkanälen:

https://alligatoah.lnk.to/TrauerfeierliedOrchester

