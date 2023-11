Artemis Fowl and the Lost Colony von Eoin Colfer Buchkritik

Ein weiterer Teil aus der Artemis Fowl-Buchreihe ist “Artemis Fowl and the Lost Colony” von Eoin Colfer, welches im Jahr 2006 bei Puffin Books erschien. Das Werk erschien ursprünglich am 7. September in UK und Irland und am 12. September in den USA sowie in anderen Ländern.

Artemis Fowl and the Lost Colony von Eoin Colfer (© Puffin Books)

In Barcelona, Spanien, sind Artemis Fowl II und Butler unterwegs, in der Nähe einer bestimmten Stelle. Wie sich schnell herausstellt, soll dort ein Dämon auftauchen. Dieser nimmt Artemis mit durch die Zeit. Aufgrund eines “Ankers” aus Silber und mit der Hilfe von Butler, bleibt zumindest ein Teil von Artemis in der Gegenwart und mit diesem kann sein Allround-”Gehilfe” ihn wieder zurück aus dem Zeittunnel holen.

Bei einem zweiten Auftauchen in Italien sind sie in einer Oper. Dort taucht ebenfalls ein Dämon, ein anderer, auf und wird von einem jungen, französischen Mädchen gefangen genommen. Die “Hauptgruppe” kann das nur beobachten und ist interessiert, neugierig und nimmt die Verfolgung auf.

Das Mädchen will Wissenschaftler überzeugen und mit dem Auftauchen des Dämons andere Theorien erklären können. Artemis erinnert sich an sein früheres Ich, das ebenfalls so ein Unterfangen aus eben jenen Gründen unternommen hätte. Nur heute nicht. Aber das weiß das junge Mädchen nicht. Aber wahrscheinlich hätte sie sich so oder so verteidigt.

Wie auch die Vorgänger ist auch „Lost Colony“, wie ich es abkürzen möchte, eine spannende und unterhaltsame Geschichte, um den jungen, intelligenten Artemis Fowl. Dieser nutzt mittlerweile, scheinbar, seinen Intellekt für Pläne im positiven Sinne. Also, solche mit positiven Outcome für möglichst viele der involvierten Parteien. Früher waren es kriminelle Unterfangen, bei denen nur er selbst und seine Nächsten (die Fowl Familie und ein, zwei Angestellte (Butler und seine Tochter)) etwas daraus zogen und alle anderen mehr als nur leer ausgingen.

Auch hier gibt es einige interessante Wendungen. Bin gespannt auf den Nachfolger, den ich aktuell schon begonnen habe.

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon