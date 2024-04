Sherlock Holmes Die neuen Fälle Fall 56 Das Ende der Wahrheit als LP erhältlich

Im Rahmen der Hörspielreihe „Sherlock Holmes – Die neuen Fälle“ veröffentlicht All Score Media nun Fall 56 mit dem Titel „Das Ende der Wahrheit“ als Doppel-LP im Klappcover. Diese einmalige Sonderedition ist limitiert auf 444 Exemplare und kann unter www.allscore.de bestellt werden.

Sherlock Holmes Die neuen Fälle Fall 56 Das Ende der Wahrheit LP

Schon seit vielen Jahren erfreut sich die Hörspielserie großer Beliebtheit. Um dieses gebührend zu feiern erscheint nun der finale 56. Fall in dieser einmaligen Sonderausgabe. Dieses aufwendig gestaltete Klappcover bietet mit vielen Fotos noch einmal einen Überblick über die Aufnahmen aus den Jahren von 2012 bis 2017 und zeigt über 60 Sprecher und beteiligte, die an den Aufnahmen und der Produktion beteiligt waren.

Gewidmet ist dieses Hörspiel den beiden Sprecherlegenden Christian Rode und Peter Groeger, die leider beide Anfang 2018 verstorben sind.

Inhalt: Eine Serie von Entführungen hält London in Atem. Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Ausgerechnet die Wahrsagerin Mathilda Hucknell wird für die Polizei eine ernstzunehmende Konkurrenz beim Aufspüren der vermissten Personen. Währenddessen hält sich Sherlock Holmes im beschaulichen Sussex auf und schaltet sich nur widerwillig in den Fall ein. Schnell geraten er und sein Freund Doktor Watson in einen gefährlichen Strudel von Ereignissen, der schon bald sein erstes Mordopfer fordert. Holmes muss erkennen, dass das Landleben alles andere als friedlich ist. Ist es an der Zeit abzutreten?

Sherlock Holmes: Christian Rode

Watson / Erzähler: Peter Groeger

Mathilda Hucknell: Arianne Borbach

Jeremy Hucknell: Udo Schenk

Curt Fontaine: Peter Weis

Sir Raemon Stark: Joachim Kaps

Elsie Stark: Luisa Wietzorek

Bill Ryder: Thomas Schmuckert

Lady Marjorie Hicks: Luise Lunow

Lord Franklyn Hicks: Helmut Krauss

Opernconcierge: Rainer Brandt

Regie: Gerd Naumann

Buch und Idee: Marc Freund

Komponist: Stephan Eicke

Sounddesign, Mischung & Master: Tom Steinbrecher

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon