Atomic Life (The Dillinger Escape Plan, Ho9909, Thoughtcrimes, Glassjaw, NK and The Rivalry) mit Debüt-Single

Die Band Atomic Life besteht aus (ehemaligen) Mitglieder von The Dillinger Escape Plan, Ho9909, Thoughtcrimes, Glassjaw, NK and The Rivalry. Die Gruppe präsentiert mit „Hit Me First“ ihre Debüt-Single. Die selbstbetitelte EP soll auch „bald“ erscheinen. Die Mitglieder sind Drummer Billy Rymer (The Dillinger Escape Plan, Ho9909, Thoughtcrimes), Cody Hosza (Glassjaw) an der Gitarre und Michael Sadis (NK, The Rivalry) am Bass. Dabei ist auch die Sängerin Adea Frances.

© Atomic Life – Hit Me First (Single Cover)

