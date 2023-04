Babymetal mit neuem Musikvideo zu “Mirror Mirror”

Babymetal haben kürzlich ihr neues Studioalbum “The Other One” veröffentlicht. Kurze Zeit nach dem Release hat die Band die 20-jährige Momoko Okazaki unter dem Namen Momometal begrüßt. Das Trio geht auf große Tour zusammen mit Lordi und Sabaton. Die Toudaten findet ihr weiter unten. Vorher gibt es aber noch das neue Musikvideo zum Track “Mirror Mirror”.

14.04.2023 – UK – Leeds – First Direct Arena

15.04.2023 – UK – London – OVO Arena Wembley

16.04.2023 – UK – Cardiff – Motorpoint Arena

18.04.2023 – UK – Glasgow – OVO Hydro

21.04.2023 – FR – Paris – Zenith

22.04.2023 – DE – Frankfurt – Festhalle

24.04.2023 – DE – Hamburg – Barclays Arena

25.04.2023 – LU – Esch / Alzette – Rockhal

28.04.2023 – SE – Stockholm – Avicii Arena

29.04.2023 – NO – Oslo – Spektrum

30.04.2023 – DK – Kopenhagen – Royal Arena

02.05.2023 – DE – Hannover – ZAG Arena

03.05.2023 – NL – Amsterdam – Ziggo Dome

05.05.2023 – DE – Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05.2023 – DE – Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05.2023 – AT – Vienna – Stadthalle

12.05.2023 – DE – Köln – Lanxess Arena

13.05.2023 – BE – Antwerpen – Sportpaleis

15.05.2023 – DE – München – Olympiahalle

18.05.2023 – EE – Tallinn – Saku Arena

19.05.2023 – FI – Helsinki – Ice Hall

20.05.2023 – FI – Kuopio – Kuopio Hall