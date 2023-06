Billy Talent – Live at Frankfurt Festhalle CD Kritik

Am 16. Juni 2023 ist von der Band Billy Talent das Live-Album “Live at Frankfurt Festhalle” über Warner Music erschienen.Es ist ihr erstes Live-Album seit 15 Jahren („666“) und ist hierzulande entstanden. Das ausverkaufte Konzert in der Festhalle Frankfurt im November vergangenen Jahres erschien vor einer Woche sowohl digital als auch Doppel-CD, eine Vinyl-Version folgt am 8. September.

Das neue Live-Album – produziert von Billy Talents Ian D’sa und abgemischt von Juno-Award-Gewinner Eric Ratz – ist 21 Stücken vollgepackt. Nach der Veröffentlichung von „Live at Festhalle Frankfurt“ werden Billy Talent mehrere Live-Videos von der Show teilen, die in einem kompletten Konzertfilm münden. Der Film, bei dem Dennis Dirksen Regie führte, wird im Herbst seine Premiere feiern.

Billy Talent – Live At Festhalle Frankfurt (© Warner Music)

Die Platte beginnt mit “Devil In A Midnight Mass” gefolgt von den drei Stücken “This Suffering”, “I Beg To Differ (This Will Get Better)” und “Afraid Of Heights”. Dann ein bisschen durchatmen aber es geht auch direkt weiter mit “Perfect World” und “Hanging Around With All The Wrong People”.

Auf diesem Niveau geht es auch tatsächlich weiter. Nicht jeder Song passt mir in den Kragen aber das Problem habe ich bei Konzerten generell. Versuche mich aber dann zu freuen und Spaß zu haben. Das gelingt mir beim Live-Event selbst eher als wenn ich zu Hause den Auftritt höre. Die Versuchung zu skippen ist größer. Eben weil es möglich ist und für mich häufig Stücke stimmungstechnisch nicht passen.

Aber “Rusted From The Rain”, “Fallen Leaves”, “Devil On My Shoulder”, “Red Flag” haben das wieder rausgeholt oder manchmal auch die Versuchung größer gemacht. Also, skippen zu wollen bis ich wieder bei DEM einen Stück bin. Aber insgesamt eine Runde Sache und gut gelungen. Rund 95 Minuten Spielzeit ist schon ordentlich.

https://billytalent.com/