Captain Planet veröffentlichen “Halley” als neue Video-Single

Heute um 13 Uhr gibt es die neue Single “Halley” von Captain Planet mitsamt Musikvideo. Es ist das zweite Stück vom kommenden Studioalbum “Come On, Cat”, das am 8. September 2023 via Zeitstrafe erscheinen wird.

Gitarrist Benjamin Sturm zur neuen Single “Halley”: “Da strampelst du dich Jahr um Jahr ab und versuchst irgendwie das Beste aus allem rauszuholen und es klappt auch hier und da echt mal was und eigentlich ist ja auch alles okay, schließlich hast du ein Dach über dem Kopf und Essen und alles und trotzdem ist eigentlich klar, dass du überhaupt nicht okay bist. Und daran ändert sich auch nichts. Und dann hältst du das einfach aus. Wie alle anderen auch. Und da liegt noch ganz schön viel Zeit vor uns. Wie soll das bloß gehen?”

In der Info heißt es: “Im Musikvideo ist eine forschende, sich offenbar in Isolation befindliche, Person in einem dystopischen Setting zu sehen. Benannt ist die Single nach “1P/Halley”, dem bekannten Kometen, der im Schnitt alle 75 Jahre in Erdnähe kommt und dann hell leuchtend sichtbar ist. Bevor der echte “Halley” das nächste Mal erst ca. 2061 bei uns sein wird, erscheint der gleichnamige Song bereits heute. Ein Lied “für alle, die sich auch nicht mehr ertragen”.”

Die beiden Shows in Hamburg im Dezember 2023 sind bereits ausverkauft. Daher kündigen Captain Planet eine Zusatzshow im Knust für den 24.02. im kommenden Jahr an.

Musikvideo: