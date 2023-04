City And Colour mit neuem Album “The Love Still Held Me Near” auf Tour

Dallas Green alias City And Colour kommt mit seinem neuen Studioalbum “The Love Still Held Me Near” auf Tour. Ein einzelnes Konzert wurde für Frankfurt für den Sommer dieses Jahres bestätigt. Nun gibt der Musiker bekannt, dass er bereits im Oktober für vier weitere Shows nach Deutschland zurückkehrt.

29.06.2023 Frankfurt am Main, Batschkapp

14.10.2023 Köln, Live Music Hall

17.10.2023 München, Theaterfabrik

22.10.2023 Berlin, Huxleys

24.10.2023 Hamburg, Grosse Freiheit 36

© City And Colour – Oktober 2023 Poster

Die 12 Songs von The Love Still Held Me Near wurden von Green und seinem langjährigen Bandmitglied und Kollaborateur Matt Kelly produziert und handeln von der schwierigsten Zeit in Greens Leben, einschließlich des tragischen Verlusts seines besten Freundes und langjährigen Toningenieurs Karl Bareham im Jahr 2019. Gemischt vom dreifachen Grammy-Preisträger Jacquire King (Kings of Leon, Norah Jones, Tom Waits, Modest Mouse, Shania Twain u.a.)

CITY AND COLOUR

“THE LOVE STILL HELD ME NEAR”

LABEL: STILL RECORDS –

DINE ALONE RECORDS

VERTRIEB: MEMBRAN

VÖ: 31.03.2023

The Love That Held Me Near Tracklist

© City And Colour – The Love Still Held Me Near Artwork

Meant to Be Underground Fucked it Up The Love Still Held Me Near A Little Mercy Things We Choose to Care About After Disaster Without Warning Hard, Hard Time The Water is Coming Bow Down to Love Begin Again