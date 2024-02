Clowns kommen auf Tour, Support ist March

Die australische Band Clowns kommt im Mai 2024 auf Tour. Als Support ist die niederländisch-belgische Gruppe March mit dabei auf den 15 Tourstopps quer durch Europa und UK. Tickets gibt es hier: https://lnk.to/CLOWNS-EUUKTOUR2024

MARCH ON TOUR MIT CLOWNS

04.05.2024 GBR-Manchester, Canvas 2

05.05.2024 GBR-Leeds, Key Club

06.05.2024 GBR-Bristol, Exchange

07.05.2024 GBR-London, Downstairs at The Dome

09.05.2024 BEL-Antwerp, Kavka

10.05.2024 GER-Saarbrücken, Studio 30

11.05.2024 SUI-Baden, Werkk Kulturlokal

13.05.2024 GER-München, Backstage

14.05.2024 AUT-Bregenz, Between

15.05.2024 GER-Schweinfurt, Stattbahnof

17.05.2024 GER-Leipzig, Conne Island

20.05.2024 GER-Berlin, Cassiopeia

21.05.2024 GER-Wiesbaden, Schlachthof

22.05.2024 GER-Hamburg, Logo

24.05.2024 GER-Copenhagen, BETA

© Clowns Tour 2024, Support March

Das aktuelle Album „Get In“ out now – hier kaufen und streamen: https://ffm.to/march

MARCH – Tell Your Kids We’ll Be Alright (OFFICIAL VIDEO)



MARCH – Second To Destroy (OFFICIAL VIDEO)

MARCH – Heart Undressed (OFFICIAL LYRIC VIDEO) – Concrete Jungle Records

MARCH – All on Red (OFFICIAL VIDEO) – Concrete Jungle Records

MARCH 2023

Hermance Van Dijk (Guitar / backing vocals)

Jeroen Meeus (Bass / backing vocals)

Thomas Frankhuijzen (Drums)

Fleur Van Zuilen (Vocals / guitar)

