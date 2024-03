Combichrist kündigen ihr neues Album “CMBCRST” für eine Veröffentlichung am 17. Mai 2024 über Out Of Line Music an. Erhältlich wird das Album im CD-, Vinyl- und MC-Format sowie in einer speziellen Fan-Holzbox mit exklusiven Combichrist Goodies sein. Vorbestellen kann man hier: https://combichrist.lnk.to/CMBCRST.

© Combichrist – CMBCRST (Artwork)

„Violence Solves Everything PTII (The end of a dream)“ ist die neueste Single von Combichrist. Jetzt anhören unter https://combichrist.lnk.to/ViolenceSolvesEverything.

© Combichrist – Violence Solves Everything PTII (The end of a dream) (Artwork)

