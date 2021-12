Cult of Luna veröffentlichen Single und Video zu “Cold Burn”

Am 11. Februar 2022 erscheint das neue Album “The Long Road North” (an dieser Stelle haben wir schon davon berichtet) von Cult of Luna via Metal Blade Records. Der Vorverkauf hat begonnen und ihr könnt euch hier dazugesellen. Auf dem kommenden Studioalbum sind Gastauftritte von Komponist Colin Stetson, Christian Mazzalai und Laurent Brancowitz von Phoenix und vielen anderen.

“Cold Burn” ist seit kurzem zusammen mit einem Video erhältlich, das einen Vorgeschmack auf das Spielerlebnis der Single gibt, die am 11. Februar 2022 zusammen mit dem Album veröffentlicht wird. Das Video und das Spiel, das von Linus Johansson von North Kingdom Greenhouse entwickelt wurde, kombiniert die ätherischen Klanglandschaften von Cult of Luna mit Echtzeit-Technologie und interaktivem Storytelling. In dem Video können die Fans die visuelle Welt erkunden, die für The Long Road North geschaffen wurde. Schaut es euch unten an.

© Cult Of Luna Logo

“Es ist ein großes und cineastisch klingendes Album. Ich denke, einer der Gründe, warum wir in den letzten Jahren so produktiv sein konnten, ist, dass wir konsequent mit dem Herzen geschrieben haben. Wir haben uns von unseren Instinkten leiten lassen, und ich denke, es wird immer klarer, wohin wir uns bewegen”, verrät Sänger/Gitarrist Johannes Persson, der seit der Gründung der Band eine der treibenden Kräfte ist.

Persson fährt fort: “Der lange Weg nach Norden ist ein langer Weg nach Hause. Eine Richtung, die von einem Ruf diktiert wird, der den Fels durchdringt und durch den Wald hallt. Er fließt über jeden See, beschleunigt durch den Wind. Wenn er dich erreicht, weißt du, dass es Zeit ist. Zeit, vorwärts zu gehen. Du weißt nicht, wohin er führen wird, aber du vertraust ihm. Mit Blick auf die Mitternachtssonne zieht er dich näher heran. Der Weg ist lang und das Ende ist ungewiss.”

The Long Road North Track Listing:

Cold Burn The Silver Arc Beyond I An Offering to the Wild Into the Night Full Moon The Long Road North Blood Upon Stone Beyond II

The Long Road North Formate:

Digital & Streaming

CD Digibook

Deluxe Boxset

180g black vinyl (EU exclusive)

Wine-red marbled vinyl (EU exclusive – limited to 700 copies)

Silver vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

Clear light rust marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

Clear beige-grey marbled vinyl (UK Indie exclusive – limited to 300 copies)

Orange brown marbled vinyl (Season of Mist exclusive – limited to 300 copies)

Clear light green marbled vinyl (Sound Pollution exclusive – limited to 300 copies)

Tan orange marbled vinyl (Evil Greed exclusive – limited to 300 copies)

Ochre brown marbled vinyl (Eyesore exclusive – limited to 200 copies)

Ruby marbled vinyl (Kings Road/Metal Blade Europe exclusive – limited to 500 copies)

Opaque light blue marbled vinyl (Band exclusive – limited to 500 copies)

Transparent light blue marbled vinyl (Band exclusive – Tour Edition – limited to 500 copies)

Opaque White (US exclusive)

Light red marbled (US exclusive)

Cult of Luna – Lineup:

Johannes Persson – Guitars/Vocals

Andreas Johansson – Bass

Thomas Hedlund – Drums & Percussion

Fredrik Kihlberg – Guitar/Vocals

Kristian Karlsson – Keyboards, Vocals

Magnus Lindberg – Production

Cult of Luna – 2022 Live Dates:

with Alcest & Svalbard

24/02/22 DK – Copenhagen – Vega

25/02/22 DE – Berlin – Huxley’s

26/02/22 PL – Krakow – Klub Studio

27/02/22 PL – Warsaw – Progresja

28/02/22 CZ – Prague – Roxy

01/03/22 AT – Vienna – Arena

02/03/22 SI – Ljubljana – Kino Siska

04/03/22 CH – Lausanne – Les Docks

05/03/22 DE – Stuttgart – Wizemann

06/03/22 DE – München – Muffathalle

07/03/22 DE – Wiesbaden – Schlachthof

08/03/22 DE – Münster – Skaters Palace

09/03/22 NL – Utrecht – Tivoli Vredenburg Ronda

10/03/22 BE – Kortrijk – Depart

11/03/22 FR – Paris – L’Olympia

12/03/22 UK – London – The Forum / Beyond The Redshift Festival

with Caspian & Holy Fawn

02/10 – LU Esch, Rockhal

03/10 – DE Cologne, Live Music Hall

04/10 – CH Geneva, Alhambra

05/10 – FR Toulouse, Le Metronum

06/10 – FR Biarritz, Atabal

07/10 – ES Barcelona, AMFest

08/10 – ES Madrid, But

09/10 – ES Porto, Amplifest

11/10 – FR Nantes, Stereolux

12/10 – FR Lille, Aeronef

13/10 – FR Strasbourg, La Laiterie

14/10 – NL Zwolle, Hedon

15/10 – DE Leipzig, Felsenkeller

16/10 – PL Wroclaw, A2

17/10 – HU Budapest, Durer Kert

19/10 – GR Athens, Fuzz Club