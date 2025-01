Das geheime Netzwerk der Natur von Peter Wohlleben Buchkritik

Peter Wohllebens Buch Das geheime Netzwerk der Natur wird schon mit dem Satz „Die Natur steckt voller Überraschungen“ einfach und präzise beschrieben. Natürlich ist es das Prinzip, das beschrieben wird und das im Buch verfolgt wird. Wie können Kraniche verdammt nochmal eine spanische Schinkenproduktion ruinieren? Ganz einfach. Die fertigen Schinken klauen oder anknabbern, denkt man sich. Doch weiter gefehlt. Die Wahrheit liegt viel weiter vorher in der Nahrungskette beziehungsweise deren Ablauf. Es ist auch nicht so, dass Peter Wohlleben Dinge beschreibt, die wir gar nicht selbst beobachten können. Wir sind viel mehr mittenmang in der Natur und damit haben wir sehr oft die Möglichkeit Teile davon, die der Autor hier schildert, selbst sehen zu können.

Ich habe seit jeher ein Faible für die Natur und war schon vor über 20 Jahren der Meinung, dass sich die Jahreszeiten verschieben werden in Zukunft. Ich sollte recht behalten. Leider. Aber damals war ich jung, es war dieser Krieg um Kuwait am Laufen. Viele die ich kannte, hatten Angst – meistens waren es Erwachsene, die sich Sorgen machten. Durchaus zurecht. Krieg ist nie ein Grund zur Freude. Aber, ja, das muss so die Zeit gewesen sein, wo ich das mit den Jahreszeiten geäußert habe.

Peter Wohllebens wahnsinnig genaue Schilderungen in Das geheime Netzwerk der Natur befriedigen meine Neugierde und wecken diese mit Leichtigkeit, um mit gleicher, beziehungsweise zu Beginn mit wachsender, weiter lesen zu können. Schön, wenn Sachbücher mit einem so komplexen Thema so einfach funktionieren. Es ist schön erklärt, man hat nachher keine Knoten in den Gehirnwindungen und Lust auf mehr.

Das lässt eigentlich nur eine Schlussfolgerung zu: absolute Kaufempfehlung ohne Einschränkungen.