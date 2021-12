Der Weg einer Freiheit veröffentlichen Studio-Doku zu “Noktvrn”

Die deutsche Black-Metal-Band Der Weg einer Freiheit hat zum aktuellen Studioalbum “Noktvrn” eine Studio-Dokumentation veröffentlicht (siehe weiter unten). Der Longplayer ist am 19. November 2021 bei Season of Mist erschienen und unsere Review findet ihr hier.

Die Band kommentiert die Doku wie folgt: “Nach Monaten harter Arbeit und unzähligen Stunden Filmmaterial können wir endlich die Studiodokumentation ‚Making of Noktvrn‘ mit euch teilen. Wir wurden von unserem langjährigen Freund und Videografen Emanuel Oropesa während unserer Studio-Vorproduktion und der Album-Aufnahmesitzungen begleitet, um den Entstehungsprozess von ‘Noktvrn’ so nah wie möglich festzuhalten. Wenn du mehr über den Ansatz der Live-Aufnahmen, das von uns verwendete Equipment, unsere Vorbereitungsroutinen oder einfach nur zufällige Momente hinter den Kulissen erfahren möchtest. Hier sind ungefähr 3 Wochen Studioarbeit komprimiert auf 45 Minuten! Für die Nicht-Deutschsprachigen haben wir englische Untertitel in das Video eingefügt. Du kannst diese im YouTube-Player ein- und ausschalten. Viel Spaß!”