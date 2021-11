Der Weg einer Freiheit – Noktvrn CD Review

Als “progressive, avant-garde black metal experimentalists” werden Der Weg einer Freiheit in der aktuellen Info zum fünften Studioalbum “Noktvrn” beschrieben. Auf diesem Werk gibt es mit “Immortal” und “Haven” gleich englischsprachige Tracks (vorher noch nie), die restlichen sind, wie gewohnt, in deutscher Sprache gehalten.

In der Info ist außerdem von Einfluss und Inspiration durch den klassischen Komponisten Frédéric Chopin die Rede. Speziell die “Nocturnes”, seine 21 sogenannten “night pieces”, Nachtstücke sind gemeint. Da stellt sich mir die Frage: An der Instrumentierung und den Texten kann es nicht liegen. Wurde die Kompositionsart genutzt, eine andere Liedform? Bei Wikipedia steht:

“Chopins Nocturnes beruhen auf unterschiedlichen Liedformen. Bei denjenigen in A-B-A-Form zeigt der Mittelteil (B) oft einen Takt- beziehungsweise Tonartwechsel und/oder ein dramatisch und schneller (selten langsamer) verlaufendes Tempo, als der in der Regel elegische A-Teil.” https://de.wikipedia.org/wiki/Nocturnes_(Chopin)

Interessant ist auf jeden Fall auch, dass laut Info, das Material von “Noktvrn” nur in den frühen Morgenstunden erstellt werden sollte.

© Der Weg einer Freiheit – Noktvrn Artwork

Der Titel wird daher – wenig überraschend – mit dem Werk Chopins und seinen Nocturnes erklärt. Aber auch, um es “spezieller” zu machen. Das “v” ist außerdem die römische Fünf und es ist das fünfte Studioalbum.

Aber ich mochte “Finisterre”, das Vorgängeralbum zu “Noktvrn”, schon ziemlich. Einige der wenigen Black Metal Bands, die ich mag. Unter anderem: Weil sie nicht den Klischees folgen (Satanismus, Okkultismus). Das empfinde ich als Hörer auch als restriktiv für mich selbst. Gleiches weiß ich erneut, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als vorher, weil deutlicher erkenn- und hörbar, zu schätzen aber musikalisch. Die Einflüsse sind mannigfaltig und progressive Momente nur eines von zahlreichen Beispielen. “Immortal” ist nicht nur in englischer Sprache, sondern elektronisch mit Lounge-Sounds unterlegt.

Normalerweise, so schildert Nikita Kamprad, handeln die Texte von ihm selbst, von seinen Erfahrungen und Eindrücke. Doch “Am Rande der Dunkelheit” basiert auf Erzählungen von ein oder mehrere Personen, die mit Angstzuständen zu tun haben und in den sich der Musiker versucht hat hineinzufühlen. So deutlich habe ich das nicht aber ich weiß, was Angst ist – also auch solche mit “-phobie” am Ende. Oder solche, die mit “Störung” enden. Daher: Danke für das Heranwagen. Auch solche Texte geben den verschiedenen mental health Themen öffentlichen Raum und Aufmerksamkeit. Schön, dass es auch die Texte bei der Promo dabei gab und die vielen Erklärungen zur Musik und den Texten.

Das Fazit kann daher nur lauten: Das Warten auf “Noktvrn” hat sich gelohnt. Es war bisher die längste Pause zwischen zwei Alben. Es sei ihnen allen gegönnt und es hat für ein Black Metal Album zwar genügend Input gegeben, das zur düsteren Atmosphäre des Genres passen würde (Corona, Lockdown, das, was in dieser Zeit mit Psyche, Körper passieren kann, … usw.). Aber wahrscheinlich war es zu dem Zeitpunkt schon fertig, nicht wirklich absehbar, was noch kommen würde und wer weiß, vielleicht gibt es das Album schon in der Theorie. So oder so: Das neue Album passt, es macht Spaß – und das, obwohl es Black Metal ist, also wirklich – und ist handwerklich und textlich wieder gut. Sicherlich eine erneute Empfehlung für dieses Jahr, nicht nur für das Genre.

Wertung: 9 von 10 Punkten

Tracklist:

Finisterre II (01:52) Monument (06:46) Am Rande der Dunkelheit (08:18) Immortal (06:50) Morgen (07:00) Gegen das Licht (11:13) Haven (05:45)

Total: 0:47:44

Line-up:

Nikita Kamprad – Guitars, Vocals

Nicolas Rausch – Guitars

Nicolas Ziska – Bass

Tobias Schuler – Drums

Guest musicians: Dávid György Makó – The Devil’s Trade – on “Immortal”

Recording studio: Ghost City Recordings, Germany

Producer / sound engineer: Nikita Kamprad (producer engineer), Jan Kerscher (engineer)

Mixing studio / engineer: Nikita Kamprad / own studio

Mastering studio / engineer: Philipp Welsing, Original Mastering

Cover art: Max Löffler

Available formats: CD digipak, clamshell box, vinyl black and coloured

