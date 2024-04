Die Ärzte veröffentlichen “Jazz ist anders” als Vinyl

Die Ärzte veröffentlichen ihr Album “Jazz ist anders” wieder auf Vinyl. Das Studioalbum aus 2007 enthält Stücke wie „Lied vom Scheitern“, „Niedliches Liebeslied“, „Licht am Ende des Sarges“, „Tu das nicht“ und „Junge“.

© Die Ärzte – Jazz ist anders (Artwork)

„Jazz ist anders“ erscheint ausschließlich als Vinylalbum (inklusive Downloadcode) am 31. Mai 2024.

“Vorbestellungen sind unter https://dieaerzte.lnk.to/jazzistanders, bei allen Plattenhändlern um die Ecke und bei den einschlägig bekannten Mailordern möglich.” heißt es wie üblich in der Ankündigung.

Außerdem wird es die „Jazz ist anders (Economy Version)“ von die ärzte geben. Diese erscheint ausschließlich als limitiertes Vinylalbum (inklusive Downloadcode) am 14. Juni 2024. Vorbestellungen sind ab sofort unter https://daerzte.lnk.to/jiaeconomy, bei allen Plattenhändlern um die Ecke und bei den einschlägig bekannten Mailordern möglich.

Die Single “Demokratie (Our Bass Player Hates This Song)” ist immer noch aktuell und enthält neben diesen auch das Stück “Doof” (Live in Hamburg, 2023).

https://dieaerzte.lnk.to/demokratie

DIE ÄRZTE LIVE

“OMG DIE ÄRZTE LOL” TEMPELHOF 2024

“OMG die ärzte LOL” Tempelhof 2024

23.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft!

24.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft!

25.08.24 – Berlin – Flughafen Tempelhof

