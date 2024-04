Die Braut haut ins Auge kündigen Re-Releases an

Die Frauenband Die Braut haut ins Auge kündigen Re-Releases ihrer Studioalben an. Die einzige weibliche Band aus der sogenannten “Hamburger Schule” heißt es in der Info. Mit dabei Bernadette La Hengst, Barbara Hass, Peta Devlin, Karen Dennig und Katja Böhm. Ein Bandname, der mir nach so langer Zeit immer noch im Kopf geblieben ist.

Und weil die Plattenfirma alle CDs und Platten eingestampft hat, veröffentlicht Trikont am 19. April 2024, also ziemlich genau 35 Jahre nach Bandgründung, endlich diese vier wegweisenden Alben auf allen digitalen Plattformen:

1994 Album „Die Braut haut ins Auge“

1995 Album „Was nehm ich mit?“

1998 Album „Pop ist tot“

2000 Album „+ 1 auf der Gästeliste“

Und am 4. Oktober 2024 kommt das Best of Album auf Vinyl bei Trikont raus:

“Die Braut haut ins Auge – Hits 1990-2000”.

© Die Braut haut ins Auge Albumcover 1994

© Die Braut haut ins Auge – was nehm ich mit? Albumcover

© Die Braut haut ins Auge – Pop ist tot Albumcover

© Die Braut haut ins Auge – +1 auf der Gästeliste Albumcover

