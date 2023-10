Dino-Band Heavysaurus kündigt neues Album “Pommesgabel” an

Die Dinosaurier-Band Heavysaurus kündigte kürzlich ihr neues Album “Pommesgabel” für den 2. Februar 2024 an. Mit “Laserninja” gibt es außerdem eine neue Single als Vorgeschmack. Nach dem Album-Release geht es auf große Tour durch über 100 Städte.

© Heavysaurus – Pommesgabel (Cover)

Heavysaurus sind mit über 150.000 Follower der größte Kindermusik-Act auf den führenden Social-Media-Plattformen, sie haben Millionen Abrufe auf ihren TikTok- & Instagram-Videos

Vier Dinos und der Drache erobern Deutschland – und 2024 wird der Siegeszug der fünf rockenden Urzeitwesen weitergehen, denn am 2. Februar 2024 veröffentlichen HEAVYSAURUS ihr neues Album „ Pommesgabel “ und gleich am selben Tag beginnt eine große Tour durch über 100 Städte.

HEAVYSAURUS sind seit Juli offizielle Botschafter für „Die Arche“ und spenden zudem von

jedem verkauften Ticket der „Pommesgabel“-Tour 2024 1 Euro an die Organisation.

Hier sind die Termine der „POMMESGABEL TOUR 2024“ in der Übersicht:

02.02.2024 Berlin, Huxleys Neue Welt

03.02.2024 Würzburg, Posthalle

04.02.2024 Wiesbaden, Schlachthof

08.02.2024 Hannover, Pavillon

09.02.2024 Hildesheim, KUFA

10.02.2024 Koblenz, Rhein-Mosel-Halle

11.02.2024 Zweibrücken, Festhalle

16.02.2024 Fulda, Kreuz

17.02.2024 Krefeld, Kulturfabrik

18.02.2024 Köln, Essigfabrik

23.02.2024 Bremerhaven, Stadthalle

24.02.2024 Kiel, Pumpe

25.02.2024 Osnabrück, Rosenhof

29.02.2024 Hallwang (AT), Kulturzentrum

01.03.2024 Wörgl (AT), Komma

03.03.2024 Pratteln (CH) (Show 1), Z7

03.03.2024 Pratteln (CH) (Show 2), Z7

08.03.2024 Wetzlar, Event Werkstatt

10.03.2024 Bochum, Matrix

15.03.2024 Gladbeck, Mathias-Jakobs-Stadthalle

16.03.2024 Neuruppin, Kulturhaus

17.03.2024 Halle (Saale), Steintor-Varieté

22.03.2024 Lingen, Alter Schlachthof

24.03.2024 Bremen, Aladin

04.04.2024 Ingelheim, Kultur- und Kongresshalle

06.04.2024 Herford, Kulturwerk

07.04.2024 Wilhelmshaven, Pumpwerk

12.04.2024 Altötting, KULTUR+KONGRESS FORUM

13.04.2024 Kempten, bigBOX ALLGÄU

14.04.2024 Germering, Stadthalle

19.04.2024 Karlsruhe, Substage

20.04.2024 Nürnberg, Löwensaal

21.04.2024 Glauchau, Alte Spinnerei

25.04.2024 Solingen, Cobra

26.04.2024 Unna, Lindenbrauerei

27.04.2024 Bonn, Brückenforum

28.04.2024 Luxemburg (LUX), Den Atelier

02.05.2024 Bad Hamm, Kurhaus

03.05.2024 Braunschweig, Westand

04.05.2024 Gelsenkirchen, Heilig-Kreuz-Kirche

10.05.2024 Essen, Weststadthalle

11.05.2024 Brilon, Bürgerzentrum

25.05.2024 Coburg, Rosengarten

26.05.2024 Deggendorf, Stadthalle

31.05.2024 Frankfurt, Batschkapp

01.06.2024 Neunkirchen, Gebläsehalle

15.06.2024 Emden, Festspielhaus am Wall

WEITERE TERMINE IN PLANUNG

