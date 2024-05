KMPFSPRT – Aus gegebenem Anlass CD Kritik

Am 5. April 2024 ist die neue Platte “Aus gegebenem Anlass” beim Label Rookie Records erschienen. Es ist das Labeldebüt der Kölner KMPFSPRT. Wie kann es sein, das im Jahr 2024 Vieles so schlimm ist. Krieg in Europa, AfD auf guten Positionen, das Klima dreht am Rad, Wohnraum ist problematisch und teuer.Die gesundheitliche Versorgung lässt für einige Personengruppen auch zu wünschen übrig, Europa mauert eine Festung und neben altbekannten Parteien machen dabei auch andere mit. Und dann kommt “Aus gegebenem Anlass” von KMPFSPRT und klingt gar nicht nach Moll-Akkorden. Ernste Texte sind aber da.

© KMPFSPRT – Aus gegebenem Anlass Cover

Stattdessen besinnen sich die vier Kölner auf folgendes: Kämpferische Hoffnung, ein Sinn für Humor, Melodien, die man so schnell nicht aus dem Ohr bekommt und Texte, die

unvermissverständlich klarmachen, dass man mit Rassismus, Kapitalismus und Unterdrückung niemals seinen Frieden machen wird. Also weit davon entfernt aufzugeben.

„Wir wollten zurück zum gemeinsamen Songwriting, alle zusammen in einem Raum, wie am Anfang der Band, ohne, dass jemand mit fertigen Songs in den Proberaum kommt“, so Gitarrist David Schumann.

Und ja, die Melodien kann man sehr gut heraushören. Stücke wie “Fast eine Jugend”, “Letzte Hilfe”, “Farben über grau”, Fliegenfriedhof und vielen mehr. Ebenso den ernst der Lyrics. Catchy Melodien, gute Hooks, gute Texte. Die Platte hat mich unerwartet gut umgehauen. Im ernst. Ich habe früher auch Pascow gehört aber es benötigte “Jade” um mich richtig mitzureißen. Genauso habe ich schon KMPFSPRT gehört aber “Aus gegebenem Anlass” klingt und fühlt sich exakt so an. Zwei unterschiedliche Bands, ja. Aber das Prinzip fühlt sich sehr ähnlich und gut an. Hat mich im positiven Sinne umgehauen und erfreut, aber trotz catchy Melodien auch mitruntergezogen. Es sind halt ernste Texte.

17.05.24 Jena, Rosenkeller

18.05.24 Berlin, Badehaus

24.05.24 Neunkirchen, Stummsche Reithalle

25.05.24 Stuttgart, JuHa West

31.05.24 Wolfsburg, JH Ost

01.06.24 Hamburg, Logo

07.06.24 Frankfurt, Nachtleben (early show)

08.06.24 Mü nchen, Backstage

07.-11.08.24 Eschwege, Open Flair

Mehr zur Platte

KMPFSPRT

“Aus gegebenem Anlass”

Label: Rookie Records

Vertrieb: The Orchard / Indigo

VÖ Album: 05.04.24

Format: LP Deluxe / LP / CD / Digital

Trackliste:

Das Ende aller Tage Fast eine Jugend Bisher alles gut Sonne mit Zä hnen Letzte Hilfe Farben ü ber Grau Fliegenfriedhof Schade, dass die Welt uns nicht versteht Arbeit, Chat, alles bestens Perfekt / Defekt Hana-bi Trugschluss der Dummen

KMPFSPRT sind:

Richard Meyer (Gesang, Gitarre), David Schumann (Gitarre, Gesang), Dennis Mü ller (Bass), Jan

Gruben (Schlagzeug)

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon