Antilopen Gang veröffentlichen “Muttertag”

Die Antilopen Gang veröffentlicht zum diesjährigen Muttertag die gleichnamige neue Single. Es handelt sich dabei um die erste Punkrock-Single vom kommenden Hälfte-Punk-Hälfte-Rap-Doppelalbum „Alles muss repariert werden“, welches am 13. September 2024 erscheinen wird. Beim Track „Muttertag“ handelt es sich um eine einminütige, feministische, antifaschistische Hardcore-Hymne, die davon handelt, dass der Muttertag Nazidreck ist. In Deutschland wurde er 1933 zum Feiertag gemacht; die Mutter war in der NS-Ideologie zentral. Deshalb wissen die Antilopen: „Wir holen keine Blumen, wir holen keine Pralinen“ – das geht auch an 364 anderen Tagen im Jahr.

ANTILOPEN GANG – MUTTERTAG (Musikvideo)

