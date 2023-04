Dir En Grey: Live-Aufnahmen von “25th Anniversary Tour FROM DEPRESSION TO _”, Re-Issue von “Phalaris” angekündigt

Dir En Grey haben Live-Aufnahmen von ihrer vergangenen Tour zum 25-jährigen Jubiläum gemacht und werden diese veröffentlichen. Das Footage stammt von der “25th Anniversary Tour FROM DEPRESSION TO _“. Die Band wird außerdem “Phalaris”, ihr elftes Album, auf Vinyl wiederveröffentlichen.

Das Live-Release wird unter dem Titel “25th Anniversary TOUR22 FROM DEPRESSION TO __” am 5. Juli 2023 erscheinen. Am gleichen Tag erscheint auch die Wiederveröffentlichung auf Vinyl.

Bei den Aufnahmen sind auch solche von ihren Zepp Haneda Shows dabei, die am 8. und 9. November 2022 stattfanden.

Die Limited Edition enthält außerdem Footage vom Shinjuku Blaze Konzert, das für Fanclub-Mitglieder exklusiv am 16. Dezember 2022 stattfand. Diese Version gibt es als Blu-ray und DVD.

Blu-ray

MARMALADE CHAINSAW

MARMALADE CHAINSAW

THE IIID EMPIRE

THE IIID EMPIRE

C

C

DRAIN AWAY

DRAIN AWAY

Ash

Ash

T.D.F.F.

T.D.F.F.

Wake

理由

The Perfume of Sins

The Perfume of Sins

ain’t afraid to die

ain’t afraid to die

Machiavellism

Machiavellism

saku

朔-saku-

CHILD PREY

CHILD PREY

G.D.S.

G.D.S.

Schwein no isu

Schweinの椅子

Kodou

鼓動

[KR] cube

[KR] cube

JESSICA

JESSICA

THE FINAL

THE FINAL

Hageshisa To, Kono Mune No Naka De Karamitsuita Shakunetsu No Yami

激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇

RASETSUKOKU

羅刹国

Vinyl

Schadenfreude

Schadenfreude

Oboro

朧

The Perfume of Sins

The Perfume of Sins

13

13

Utsutsu, Bouga wo Kurau

現、忘我を喰らう

Ochita Koto no Aru Sora

落ちた事のある空

Mouai ni Shosu

盲愛に処す

Hibiki

響

Eddie

Eddie

Otogi

御伽

Kamui

カムイ

