Doktor Maxwells bedenklicher Zeitvertreib von Jodi Taylor Buchkritik

“Doktor Maxwells bedenklicher Zeitvertreib” ist der mittlerweile achte Band der “Chroniken von St Mary´s”. Das St. Mary‘s ist ein Institut für historische Forschung- und dank genialer Technologie und der Möglichkeit von Zeitreisen in die Vergangenheit- werden die Studien direkt live vor Ort angestellt, um genaue Rekonstruktionen von historischen Ereignissen liefern zu können.

Doktor Maxwells bedenklicher Zeitvertreib von Jodi Taylor

Natürlich kommt es hin und wieder zu etwas chaotischen Sprüngen in die Vergangenheit, was zum Großteil an der chaotischen Schar an Mitarbeitern des St Mary’s liegt. Die Zeitpolizei wacht aus der Ferne darüber, dass keine Verletzungen der Zeitlinie begangen werden, und nach einigen Kämpfen herrscht aktuell ein brüchiger Friede zwischen der Zeitpolizei und dem St. Mary’s.

Im vorigen turbulenten Band hat Madeline Maxwell es geschafft trotz Entführung und diverser Schwierigkeiten, ihren Sohn Matthew gesund auf die Welt zu bringen. Zu dritt mit ihrem Mann Leon genießt sie das Familienglück, bis es langsam Zeit wird, sich wieder an die Arbeit zu begeben.

Und gerade da nimmt der Erzfeind des St Mary’s, Clive Ronan Kontakt mit ihr auf. Er ist ebenfalls ein Zeitreisender, der dem St Mary’s in keiner Weise gut gesonnen ist und auch vor schmutzigen Morden nicht zurückschreckt. Nun jedoch scheint es so, als unterbreite er dem St. Mary’s ein Friedensangebot.

Das Treffen inmitten der altägyptischen Wüste wird allerdings etwas ungeplant von einem gewaltigen Sandsturm unterbrochen, der eine ganze Armee der alten Ägypter verschluckt. Nur zusammenarbeitend konnten Max und Clive überleben, doch dann funkt die Zeitpolizei ungeplant dazwischen, und jeder Funke einer Versöhnung wird zerstört. Natürlich wird die Gefangennahme von Clive vermasselt und dieser schwört bittere Rache.

Leider folgt diese fast auf dem Fuß, und Max wird an ihrer empfindlichsten Stelle getroffen: ihr geliebtes Baby wird von Clive entführt. Natürlich macht sich Leon direkt auf zur Rettungsmission, allerdings gestaltet sich dies schwierig, wenn einem die ganze Zeitlinie als Versteck zur Verfügung steht. Es müssen neue Allianzen her, auch wenn es schwierig ist, aber Max muss sich notgedrungen mit der ihr verhassten Zeitpolizei arrangieren.

Doktor Maxwells bedenklicher Zeitvertreib ist nicht nur der achte Band der Chroniken von St Mary’s, sondern für mich tatsächlich auch mit der düsterste. Nicht nur, dass persönliche Tiefschläge Max treffen, es gibt weitere Opfer liebgewonnener Charaktere. Dabei wirkt die Beschreibung von Max‘ Gemütszustand eher dürftig bis oberflächig.

Natürlich ist sie am Boden zerstört, aber irgendwie kann man es nicht so richtig „mitfühlen“. Da gelingt es der Autorin deutlich besser, Gefühle von Scham und Ekel z.B. beim blutigen Gemetzel von Kreuzfahrern hervorzurufen. Insgesamt sind die Zeitreisen sowie weitere Aktionen deutlich lebendiger beschrieben als die Gefühlslagen der Protagonisten.

Nichtsdestotrotz leidet man absolut mit, wenn Matthew zwar (Achtung Spoiler, aber das steht auch schon auf dem Einband…) irgendwann gerettet wird, aber statt als Baby als kleiner Junge mit traumatischen Erfahrungen zurückkehrt. Für mich fehlte ein wenig der Bezug zu den Vorbänden. Wo war die Hilfe der „Geschichte“? Warum gab es nicht einmal einen Hinweis darauf, dass Max in einer anderen Zeitlinie schonmal Leon verloren hat?

Insofern gibt es zwar etwas Abzüge in der Konstruktion der Geschichte, auch ist es weiterhin stellenwiese bekannt lustig und flapsig geschrieben, aber eben auch deutlich grauseliger und brutaler als die Vorbände.

Ich bin aber sehr gespannt, in welche Richtung sich die Reihe weiter entwickeln wird.

Meine Meinung: 8 von 10 Punkten

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon