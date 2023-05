Download Germany 2023 abgesagt

Ende Juni, 23. bis 24., sollte das Festival Download Germany 2023 stattfinden. Doch wie unschwer an der Formulierung und der Headline zu erkennen ist, wurde das Festival nun überraschend abgesagt.

Es sollten dort folgende Bands spielen: Slipknot, Parkway Drive, Disturbed, Within Temptation, I Prevail, Lorna Shore, Malevolence, Stand Atlantic, Volbeat, , The Prodigy, Amon Amarth, Coheed And Cambria, Kreator, Clutch, The Amity Affliction, Nothing More, Bob Vylan Dead Poet Society, Wargasm.

Das Statement:

“Download Germany 2023 in Hockenheim abgesagt

Fans bekommen Tickets zurückerstattet

Das für den 23. und 24. Juni geplante Download Germany am Hockenheimring findet in diesem Jahr nicht statt. Mit Bedauern gab der Veranstalter heute die Absage des Festivals bekannt.

Sämtliche bereits im Vorverkauf erworbene Tickets werden in den nächsten Tagen automatisch von Ticketmaster zurückerstattet. Die Fans werden hierzu per E-Mail informiert.

Bis zuletzt habe man versucht, das Festival für die Fans von Download Germany zu realisieren. Die massive Anzahl von Open Air-Veranstaltungen erschwere in diesem Sommer trotz des erstklassigen Line-Ups die Organisation und Durchführung erheblich. Die damit verbundenen produktionstechnischen Hindernisse erwiesen sich leider als unüberwindbar.”