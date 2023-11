Dümmer als die Polizei erlaubt: Die blödesten Verbrecher der Welt von Justus Richter Buchkritik

Mit “Dümmer als die Polizei erlaubt: Die blödesten Verbrecher der Welt” von Justus Richter erschien am 15. Januar 2015 ein Buch, das einige “witzige” kriminelle Aktionen aufführte und in verschiedene Kategorien teilte. Beispielsweise Überfall, Raub et cetera. Erschienen ist dieses Buch im Verlag Bastei Lübbe.

Dümmer als die Polizei erlaubt: Die blödesten Verbrecher der Welt von Justus Richter (© Bastei Lübbe)

Manche Verbrecher nehmen ihre gesamte kriminelle Energie, um ein besonders erfolgreichen Coup landen. Das führt oftmals zu etwas “ungünstigen” Missgeschicken. Das führt oft mindestens zu einer Bewährungsstrafe, viel öfter jedoch auch zu einer gewissen Verweildauer in einem Gefängnis. Und wer meinte, solche Geschichten passieren häufig woanders, der irrt. Auch einige Beispiele aus Deutschland sind dabei.

Hier geht es um einen verlorenen Ausweis am Tatort, das Nutzen von Facebook und das eingeloggt bleiben am Tatort, einem Auftritt mit gestohlenem Schmuck in einer populären Talkshow und und und. Achso, kennt ihr den Unterschied zwischen einem Kontoauszugsdrucker und einem Geldautomat? Gut, ein besonderer Fall in diesem Buch nämlich nicht.

Die knapp 200 Seiten ließen sich gut lesen. Allerdings hat mich an einigen / vielen Stellen der saloppe Ton des Autors gegenüber den Verbrechern gestört. Ja, dass ist lustig aber man muss nicht noch extra sticheln oder gar unvorteilhafter formulieren. Die Leserschaft hätte die Schilderung sicherlich auch in einem neutralen, sachlichen Ton die „Lustigkeit“ darin erkannt. Das schafft der Darwin Award auch. Neutrale Formulierung, meine ich. Und es sorgt dennoch für Reaktionen.

Dennoch: Einige der hier geschilderten Fälle sind schon außerordentlich… interessant. Die Gedanken dahinter hätten mich mal interessiert. Und auch die Quellen. Mich hätte die Original-Formulierung eher interessiert, wie die eher – für mich – ungünstigere Formulierung in diesem Buch. Und man kann die Originale dennoch finden. Selbst mit Namensänderungen. Es ist für mich nur ein zu langwieriger Prozess. Und mir nicht wichtig genug, jetzt nach dieser Formulierung und Kenntnis darüber noch das (hoffentlich) sachliche Original zu suchen in jedem der hier geschilderten Fälle.

Bastei Lübbe

eBook (epub)

Humor

205 Seiten

Altersempfehlung: ab 16 Jahren

ISBN: 978-3-8387-5864-0

Ersterscheinung: 15.01.2015

eBook beim Verlag

