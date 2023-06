Die Multi-Platin Hardrocker von Extreme teilen ihre neue Single “Other Side Of The Rainbow” mit uns. Die vierte Single stammt aus dem sehnsüchtig erwarteten neuen Studioalbum “Six”, unsere Review kommt am Veröffentlichungsdatum 9. Juni 2023. Die Band kommt außerdem auf Tour, wie wir hier berichteten. Auch die Tourdaten sind dort zu finden. Schaut euch nun die neue Single samt Musikvideo hier an:

