Extreme kommen auf Thicker Than Blood Tour 2023

Die (Hard)Rock-Band Extreme kommt Ende des Jahres auf Thicker Than Blood Tour 2023 nach UK und Europa. Die zwölf Daten beginnen am 27. November in Newcastle und enden am 16. Dezember in Mailand, Italien. Living Colour sind als Special Guests dabei. Die Band supported die Gruppe auch in Australien und sind eben auch bei den UK-Gigs dabei. Auf dem europäischen Festland sind hingegen The Last Internationale.

Tickets und Co: extreme-band.com. VIP Soundcheck Upgrades sollen auch noch bald kommen.

© Extreme – Thicker Than Blood Tour EU-UK 2023

Tour dates:

Nov. 27 – Newcastle, UK – O2 City Hall #

Nov. 28 – Glasgow, UK – O2 Academy #

Nov. 30 – Manchester, UK – O2 Academy #

Dec. 1 – Wolverhampton, UK – Civic Hall #

Dec. 3 – Bristol, UK – O2 Academy #

Dec. 4 – London, UK – O2 Forum #

Dec. 8 – Pratteln, CH – Z7 Konzertfabrik *

Dec. 10 – Berlin, DE – Huxleys *

Dec. 11 – Cologne, DE – Live Music Hall *

Dec. 12 – Amsterdam, NL – Melkweg Max *

Dec. 14 – Antwerp, BE – Trix *

Dec. 16 – Milan, IT – Alcatraz *

# with LIVING COLOUR

* with THE LAST INTERNATIONALE

Das neue EXTREME-Album “Six” erscheint am 9. Juni 2023 via earMUSIC. Zeitgleich erscheint hier auch unsere Review dazu.