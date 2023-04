Falco: “Live Forever: The Complete Show – Berlin 1986” wurde angekündigt

Vom österreichischen Star Falco wurde das Release “Live Forever: The Complete Show – Berlin 1986” angekündigt. Die Show war Teil seiner Emotional World Tour. Das Konzert wird in Gänze veröffentlicht und enthält auch eine Anzahl an bisher unveröffentlichten Tracks.

“Emotional” war Falcos viertes Studioalbum und das zweite, das von Bolland und Bolland produziert wurde. Mit ihnen genoß er den globalen Erfolg seines vorherigen Werks “Falco 3” und die internationale Hit-Single “Rock Me Amadeus”.

Kürzlich wieder aufgetauchte Tapes enthalten sechs Tracks, die in Berlin performt wurden, sowie drei weitere. So scheinen neun der 22 Stücke auf dem Album bisher unveröffentlicht zu sein. Das Album wurde neu abgemischt und gemastert. Das Set kommt mit Sleeve Notes von Michael Rager. Es gibt keine Vinyl-Variante, nur eine Doppel–CD und eine digitale Edition.

“Live Forever: The Complete Show – Berlin 1986” wird am 9. Juni 2023 via Warner Music Germany erscheinen.

© Falco – Live Forever: The Complete Show – Berlin 1986

CD 1

Kamikaze Kappa *

The Sound Of Musik

The Star Of Moon And Sun *

Junge Roemer

Männer Des Westens – Any Kind Of Land *

Cowboyz And Indianz *

Auf Der Flucht

The Kiss Of Kathleen Turner *

Jeanny

Crime Time *

Les Nouveaux Riches *

*Previously unreleased

CD 2

Interlude*

Hoch Wie Nie

Munich Girls *

Emotional

Coming Home (Jeanny Part 2, Ein Jahr Danach)

Der Kommissar

Vienna Calling

Ganz Wien

Helden Von Heute

It’s All Over Now, Baby Blue

Rock Me Amadeus

*Previously unreleased