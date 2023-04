Feline & Strange mit neuer Single “How Things Do End” am Freitag

Von Feline & Strange gibt es mit “How Things Do End” eine neue Single am kommenden Freitag, den 21. April 2023. Mensch hat aufgrund des Kapitalismus immer mehr Auswahl. Es ist daher nur folgerichtig, das Feline & Strange fragen: “Welche Apokalypse hättens ́ denn gern?

Heutzutage hat man ja die freie Auswahl: Atomkrieg, Klimakippen, die nächste Pandemie. Ist es das, was viele Menschen so lethargisch macht? Nur ein Viertel der Wahlberechtigten zum Klima-Volksentscheid in Berlin treibt? Die Demos immer kleiner und leiser werden lässt? Lautes Aufbegehren oder gar Ankämpfen gegen unseren Untergang nur noch Kreuz-und-Quer-Denkern sinnvoll erscheinen lässt – und deren Geschrei, so gefährlich es auch sein mag, als unbedeutend abgetan werden lässt?”

Früher haben sich sich die Punks das “No Future”-Etikett schon an- un aufgezogen/aufgesogen. Trifft es vielleicht bei der aktuellen Generation zu?

“Sind wir eine neue No-Future-Generation?”

Pre-Saved den Song an dieser Stelle, freut euch auf Freitag.

© Feline & Strange – How Things Do End Single Artwork