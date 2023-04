Foo Fighters kündigen neues Album an, Single “Rescued” out now

Die Foo Fighters kündigen ihr neues Studioalbum “But Here We Are” an. Der erste Vorgeschmack in Form der Single “Rescued” ist out now. Am 2. Juni 2023 erscheint der Longplayer. Nach einem Jahr voller erschütternder Verluste, persönlicher Reflexion und bittersüßer Erinnerungen kehren die Foo Fighters mit „BUT HERE WE ARE“ zurück, das am 2. Juni bei Roswell Records/RCA Records erscheint.

Die Leadsingle “Rescued” ist der erste von 10 Songs. „BUT HERE WE ARE“, produziert von Greg Kurstin und der Gruppe. Es ist gleichermaßen das elfte Album der Band und das erste Kapitel des neuen Bandlebens.

© Foo Fighters – But Here We Are Artwork

„BUT HERE WE ARE“ kann ab sofort vorbestellt werden. Die Trackliste des Albums lautet wie folgt:

Rescued

Under You

Hearing Voices

But Here We Are

The Glass

Nothing At All

Show Me How

Beyond Me

The Teacher

Rest

Hört „Rescued“ hier: