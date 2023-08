Fury In The Slaughterhouse feiern mit “HOPE” erstes #1 Album in über 35 Jahren Bandgeschichte

Am vergangenen Freitag eroberte die deutsche Rockband Fury In The Slaughterhouse mit ihrem aktuellen Studioalbum “HOPE” die Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts. Es ist das erste Nummer #1 Album der Band und das 14. Studioalbum in der 35. jährigen Bandgeschichte.

Kai Wingenfelder, Sänger Fury in the Slaughterhouse: “Wir drehen am Rad! Die kleine Kellerband aus Hannover, die damals davon geträumt hat mal in die Charts zu kommen! Jetzt, 37 Jahre und über 4 Millionen verkaufte Alben später die erste Album Nr. 1!! Wie heißt doch der Track 1 auf dem Album so schön: „Don’t give Up“. Tausend Dank an unser Management, Label, Crew, das Promo-Team, alle Beteiligten und Wegbegleiter und vor allem an unsere Fans.”

Tim Wermeling (Vice President Starwatch Music & Marketing): “So ein Großprojekt auf Label-Seite gemeinsam mit der Band und den vielen involvierten Partner:innen umsetzen zu dürfen, ist uns eine große Freude. Dass sich die jahrelange Arbeit, die Band und ihren musikalischen Gesamtkatalog wieder auf die Karte zu setzen und mit unseren Partnern von MPS auch Live auf Tour zu schicken, mit so einem Erfolg auszahlt, ist eine spitzen Teamleistung. FURY sind deutsche Popkultur. Und das erste Nummer #1-Album ihrer Karriere mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch vom ganzen Starwatch Team an die Band und allen Beteiligten!”

Holger Hübner (Management Fury In The Slaughterhouse): “Wir als Management sind stolz, diese legendäre Band auf ihrem Weg begleiten zu können und mit ihnen zusammen, unseren Partnern von Seven.One Starwatch und allen Beteiligten jetzt diesen Meilenstein erreicht zu haben. Die Band hat seit ihrer Reunion so viel Herzblut in ihre Arbeit gesteckt und mit ihrem Produzenten Vincent Sorg auch diesmal wieder ein Album geschaffen, das sich bei ihren ganz großen Alben nahtlos einreihen wird – davon sind wir überzeugt!”

Als Support bei der HOPE Open Air Tour sind dabei Thees Uhlmann & Band, Il Civetto, 3 Miles to Essex & Anger 77.

© Fury In The Slaughterhouse – HOPE Tour 2023