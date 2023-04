Fury In The Slaughterhouse kündigen “Hoffnung verändert alles” Awareness- & Spendenkampagne mit 17 NGOs an

Fury In The Slaughterhouse kündigen mit “Hoffnung verändert alles” eine Awareness- & Spendenkampagne mit 17 NGOs an. Die Band aus Hannover setzt mit ihrer Aktion das soziale Engagement von ausgewählten Hilfsorganisationen, NGOs und Vereinen in den Fokus, sammelt im Rahmen ihrer Open-Air-Tournee im Sommer Spenden. Außerdem stellt sie die teilnehmenden Organisationen ausführlicher auf der Bandwebseite www.fury.de sowie mit Kurzdokumentationen vor.

Neben Partnern wie Sea Shepherd, Dunkelziffer e.V., dem Obdachlosenprojekt “Die Weihnachtsfeier” oder UBOMI, die bereits vorher mit der Band kooperierten, sind noch viele weitere Projekte wie AMSOB, Stiftung Union Berlin, die Wacken Foundation und viele mehr vertreten.

Der erste Vorstellungs-Clip zur Aktion, für den die Band Sea Shepherd in Lemwerder bei Bremen besucht hat, erscheint diesen Donnerstag. Weitere Clips und Vorstellungen erscheinen ab sofort in regelmäßigen Abständen.

Unter der Webseite www.fury.de/hope sind ab sofort Informationen zu allen teilnehmenden Organisationen zu finden.

“Hoffnung verändert alles” Informationsclip zur Aktion:

Zu Gast bei Sea Shepherd (27.04., 10:00 Uhr):

Infos zu allen Organisationen: https://www.fury.de/hope/

Die Pressemitteilung in Gänze und mit allen Infos: “Fury In The Slaughterhouse rufen mit ihrer Aktion dazu auf, die Welt ein klein wenig besser zu machen: Auf der ab dem 1. Juli 2023 startenden großen Open-Air-Tournee möchten sie ihre Stimme und ihre Reichweite zur Verfügung stellen, um auf das das Wirken und die Aktivitäten ausgewählter NGOs hinzuweisen. In Zahlen bedeutet das: 100.000 erwartete Besuchern:innen der Tournee sowie über 120.000 Follower:innen auf den Social-Media-Kanälen der Band. Unterstützt wird die Band dabei von ihrem Musiklabel Seven.One Starwatch, ihrer Management Firma MPS Hanseatic und ihren Live Veranstaltern Semmel Concerts und Seaside Entertainment.

Die Band greift mit dieser Aktion auch den Titel und den Antrieb ihres neuen Albums “HOPE” auf. Kai Wingenfelder erklärt: “Die letzten Jahre waren in vielen Punkten eine sehr bedrückende Zeit. Sich irgendwo hinzustellen und immer zu jammern, wie fürchterlich alles ist, bringt uns nicht weiter. Man muss Wege finden, um Kraft zu tanken, mal zu lachen, oder ganz einfach das Gefühl bekommen, dass man mit den ganzen Herausforderungen nicht alleine ist.”

Diese Aussage wollen Fury In The Slaughterhouse mit der Aktion “Hoffnung verändert alles” in die Realität überführen. Dabei geht es genau um das, was die Band mit ihren Liedern auf “HOPE” vermitteln will: Hoffnung hilft nicht nur gegen apokalyptische Stimmungen und Ängste, Hoffnung kann auch zu konkreten Veränderungen führen.

Für diese und neue Partner wollen Fury In The Slaughterhouse unter dem Motto “Hoffnung verändert alles” zusammen eine Plattform bieten. Die Organisationen sollen sich nicht nur im Rahmen der Live-Shows präsentieren, auch über die Bandwebseite www.fury.de wird den NGOs eine Präsentationsmöglichkeit geboten.

Dabei wird es zu jeder Show eine Paten-Organisation geben, die auf der Website und über die Social Media-Kanäle der Band vorgestellt wird. “Wir haben die unterschiedlichsten Organisationen an Bord – von klein bis groß, international, bundesweit bis regional. Uns ist es wichtig zu zeigen, dass man oftmals nicht nur finanziell helfen kann, sondern gegebenenfalls auch mit zeitlichem und körperlichem Engagement. Nicht jeder hat das nötige Geld, um eine Spende zu tätigen. Aber vielleicht hat man ja ein paar Stunden im Monat Zeit, um z.B. für ‚Little Home‘ neue Unterkünfte für Obdachlose mitzubauen. Ich glaube man sollte aktuell auch nicht unterschätzen, wie sehr so eine Arbeit zum einen ein Gemeinschaftsgefühl und zum anderen auch eine gewisse Selbstwirksamkeit stärken oder überhaupt erst aufzeigen kann. Am Ende macht das hier ja alles nur Sinn, wenn wir das gemeinsam angehen”, erklärt Kai Wingenfelder.

“Wir haben für einige dieser Gruppen kleine Kurz-Dokumentationen produziert, in denen sie ihre Arbeit und konkrete Projekte vorstellen. Alle bekommen eine Plattform bei unseren Konzerten und wir hoffen natürlich auf die Unterstützung unserer Fans bei den Shows. Die Aktion soll aber auch nicht mit diesem Sommer enden und wir haben schon Ideen, wie wir das Ganze noch weiterführen können.”

Die ersten Dreharbeiten und Interviews zu “Hoffnung verändert alles” sind bereits abgeschlossen. Zum Beispiel mit Little Home e.V. in Köln. Sven Lüdecke (Gründer von Little Home e.V.) zur Aktion: “Wir sind von der Idee von Fury In The Slaughterhouse begeistert und freuen uns sehr Teil dieser Aktion sein zu dürfen. Für unsere Arbeit, der Bau von ‚Little Homes‘ für Obdachlose, Menschen durch ein Dach über dem Kopf wieder eine neue Perspektive zu bieten, ist jeder Cent hilfreich. Aber auch helfende Hände können wir beim Bau der Häuser immer wieder gebrauchen.”

Alle teilnehmenden Organisationen von “Hoffnung verändert alles”

01.07.23 Aurich Mehrzweckgelände Tannenhausen

Wattolympiade/Stark gegen Krebs https://www.wattoluempiade.de

14.07.23 München, Tollwood Festival Nicolaidis

YoungWings Stiftung https://www.nicolaidis-youngwings.de

15.07.23 Büren, Open Air

Dunkelsziffer e.V. https://www.dunkelziffer.de

21.07.23 Bremen, Seebühne

Sea Shepherd Deutschland e.V. http://www.sea-shepherd.de

22.07.22 Halle (Saale), Peißnitzinsel

Friedenskreis Halle e.V. https://www.friedenskreis-halle.de

28.07.23 Gelsenkirchen, Amphitheater

Deutsche Parkinsonvereinigung e.V. https://www.parkinson-vereinigung.de

29.07.23 St. Goarshausen, Loreley

Ubomi e.V. https://www.ubomi.net

10.08.23 Dresden, Junge Garde

Afrika Rise e.V. https://www.afrikarise.de

11.08.23 Erfurt, Open Air am Central Park

AMSOB e.V. https://amsob.de/

12.08.23 Berlin, Zitadelle

Stiftung des 1. FC Union Berlin e. V. https://fc-union-stiftung.de

18.08.23 Braunschweig, BraWo Bühne

Freibad Clenze e.V. https://freibadclenze.de/

19.08.23 Hannover, Gilde Parkbühne

Die!!! Weihnachtsfeier https://www.weihnachtsfeier-für-hannover.de

26.08.23 Lübeck, Kulturwerft

Gollan Zuckerschnuten e.V https://www.diabetes-kids.de

01.09.23 Losheim, Seebühne

Commune gGmbH https://commune.gmbh

02.09.23 Gießen, Kultursommer

Wacken Foundation https://www.wacken-foundation.com

09.09.23 Stuttgart, Freilichtbühne

Kultur Für Alle – Stuttgart e.V. https://kultur-fuer-alle.net

10.09.23 Köln, Tanzbrunnen

Little Homes e.V. https://www.little-home.eu