Girlschool veröffentlichen ihr 14. Studioalbum “WTFORTYFIVE?”

Girlschool veröffentlichen ihr 14. Studioalbum mit dem Titel “WTFORTYFIVE?” am 28. Juli 2023 via Silver Lining Music. Die Lead Single “Are You Ready?” gibt es weiter unten auf die Ohren. Zusammen mit Alcatrazz’s Joe Stump geschrieben.

Video Premiere zur Lead Single “Are You Ready? (feat. Joe Stump)”:

Das Video stammt von Natalia Jonderko Śmiechowicz.

Album Pre-order WTFortyfive?.

“Das erste neue Girlschool Album nach fast einer Dekade! Kraftvoll, Hardrock mit einem großartigen Groove – so kommt die erste Single vom WTFortyfive? Album! Wir denken, ihr werdet es mögen… Are You Ready? We are!“ – Girlschool.

Mit Hinweis auf ihre ‚Partner in Crime‘ veröffentlichten Girlschool ihr annimiertes Video “Are You Ready?“, die Fortsetzung zu Alcatrazz‘s “Don’t Get Mad… Get Even (feat. Girlschool)” vom neuen Alcatrazz Album “Take No Prisoners”, das am 19.05.2023 via Silver Lining Music veröffentlicht wird.

Alcatrazz’s “Don’t Get Mad… Get Even (feat. Girlschool)”:

(Video von Natalia Jonderko Śmiechowicz)

WTFortyfive? wird es als 12” Vinyl, CD Digipak, Digital Download und Streaming geben und eine spezielle D2C Edition.

Und bei girlschool.tmstor.es kann man eine Girlschool WTFortyfive? handgearbeitete Lederjacke gewinnen.

© Girlschool – WTFortyFive? Cover

Tracking Listing:

It Is What It Is

Cold Dark Heart

Bump In The Night

Barmy Army

Invisible Killer

Believing In You

It’s A Mess

Into The Night

Are You Ready? (feat. Joe Stump)

Up To No Good

Party

Born To Raise Hell (feat. Biff Byford, Phil Campbell & Duff McKagan)

Girlschool :

Kim McAuliffe – guitar/vocals

Denise Dufort – drums

Jackie Chambers – guitar/backing vocals

Tracey Lamb – bass