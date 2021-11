Green Day veröffentlichen neuen Song “Holy Toledo!”

Die Band Green Day sorgen in letzter Zeit immer wieder für Nachrichten. Dieses Mal gibt es einen brandneuen Song namens “Holy Toledo!” und ist vom “Mark, Mary and Some Other People”-Soundtrack. Bei dem Film handelt es sich um eien Filmkomödie geschrieben von Hannah Marks. Veröffentlicht wurde der Song am 5. November 2021 von Crush Music. Green Day werden am 10. Dezember ein neues Live-Album namens “The BBC Sessions” veröffentlicht. Mehr dazu erfahrt ihr an dieser Stelle, den neuen Song gibt es hier:

Live:

01.06. Berlin – Wuhlheide (+ Weezer)

03.-05.06. Nürburg – Rock Am Ring

03.-05.06. Nürnberg – Rock Im Park

19.06. Wien – Ernst-Happel-Stadion (+ Weezer & Fall Out Boy)