Halvlang kündigen Sampler-Single “Pogo beim Wingfess” an

Die kölsche Folk-Punk-Band Halvlang kündigt ihre neue Sampler-Single “Pogo beim Wingfess” für eine Veröffentlichung am 20. Oktober 2023 an. Im kommenden Jahr soll auch das neue Album erscheinen. Dargeboten mit Augenzwinkern, Relevanz und klarer (politischer) Kante. Ihren „Rheinisch Folk“ präsentieren Gero, Simon, Florens, Maximilian und Flo direkt und nah für ihr Publikum. Sie sind in Kneipen, Pubs, Clubs, auf der Straße, auf Festivalbühnen, auf Demos und im Leben zuhause.

Nach der Veröffentlichung von 5 Singles und 2 Videos und vielen Konzerten (unter anderem beim Edelweißpiratenfestival, Burg Waldeck, Kurparkfestival, Hürther Open Air Sommer, in rheinländischen Kneipen oder beim Kölschen Krätzjerfest) steht für 2024 die Veröffentlichung des ersten Albums an.

„Es war ne geile Zeit, zwischen erster Freundin, erstem Bier und Rock and Roll! Danke euch allen. Insbesondere meiner alten Handball A-Jugend. Wir waren gefürchtet, aber eigentlich ganz nett!“ – Gero, Sänger von Halvlang.

© Halvlang – Pogo beim Wingfess (Single Artwork)

