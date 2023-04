Jesus On Extasy mit neuer Single “Wide Awake”

Jesus On Extasy wurde im Jahre 2005 von Dorian Deveraux und Chai Deveraux in Essen gegründet. Musikalisch ist es ein Hybrid aus Rock und Metal kombiniert mit elektronischer Musik. Im Jahre 2014 gab man die Auflösung bekannt. Im Oktober 2020 hingegen die Wiedervereinigung via Facebook. Ein neues Album wurde ebenfalls angekündigt. Seit dem 7. April 2023 gibt es eine neue Single von JOE. Das Artwork, das Snippet sowie die vollständige Single gibt es nachfolgend:

© Jesus On Extasy – Wide Awake Single Artwork

Eigentlich sollten JOE die Band KMFDM auf ihrer Europa-Tour im Jahre 2023 begleiten. Der Main-Act hat diese Tour aber abgesagt. Das Statement dazu: