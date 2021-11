Killswitch Engage bekommen erstes Platin-Album mit “As Daylight Dies”

Killswitch Engage haben für ihr viertes Studioalbum “As Daylight Dies” aus dem Jahre 2006 ihre erste offizielle Platin-Auszeichnungen durch die RIAA (Recording Industry Association of America) bekommen.

Platin-Auszeichnungen erhalten Veröffentlichungen, die eine Million Kopien in die USA unter die Leute gebracht haben. Aktuelle Zertifizierungen beziehen Streams und digitale Downloads mit ein.

Das Album wurde in Europa am 17. November 2006 via Roadrunner Records veröffentlicht. In Nordamerika kam der Longplayer erst am 21. November 2006 auf den Markt.

Für das 2004er-Album “The End of Heartache” erhielt die Band im Jahr 2007 eine goldene Schallplatte, weil 500.000 Kopien verkauft wurden. Das Album bekommt auch eine Deluxe-Doppel-LP-Version:

Der damalige Sänger von Killswitch Engage Howard Jones ist mit Light The Torch und Sion (wir berichteten kürzlich) unterwegs.

Die Gold- und Platin-Auszeichnungen sind diese hier:

As Daylight Dies — Platinum (Nov. 23, 2021)

The End of Heartache — Gold (July 12, 2007)

“The End of Heartache” — Gold (Sept. 10, 2020)

“Holy Diver” (Dio cover) — Gold (Sept. 10, 2020)

“My Curse” — Platinum (Sept. 10, 2020)

(Set This) World Ablaze — Gold (Aug. 4, 2006 — Video Longform)