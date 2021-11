Sion, mit Howard Jones (Light The Torch, ex-Killswitch Engage) und Jared Dines haben ihr selbstbetiteltes Debüt heute veröffentlicht. Die Veröffentlichung des neuen Videos des Duos “Drown” fällt mit diesem Release zusammen. Auf dem self-titled Werk sollen zwölf Stücke enthalten sein. Merch und Album gibt es von der Gruppe hier. Das Video zur dritten Single kann nachfolgend gesehen werden und noch weiter unten, ganz am Ende, ein Albumstream via Bandcamp:

© SION – s-t Album Artwork